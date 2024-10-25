У США померла найстаріша людина у світі
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У США померла найстаріша людина у світі

Елізабет Френсіс
Джерело:  online.ua

У США у віці 115 років померла жителька з Техасу Елізабет Френсіс, яка вважалась найстарішою людиною у світі. 

Головні тези:

  • Елізабет Френсіс, найстаріша людина у світі, померла у віці 115 років у Техасі.
  • Жінка була третьою найстарішою людиною на планеті та 21-ю найстарішою американкою в історії.
  • Елізабет дотримувалася здорового способу життя, не палила і не вживала алкоголь, що сприяло її тривалому життю.
  • Попри вік, Елізабет почувалася молодою та відзначила свій 115-й день народження разом з рідними.
  • Найстарішою людиною у світі зараз є 116-річна японка Томіко Ітоока, після смерті Елізабет Френсіс.

Що відомо про смерть найстарішої людини у світі

За інформацією міжнародної бази даних про довгожителів LongeviQuest, Елізабет Френсіс вважалась третьою найстарішою людиною у світі.

Жінка померла 22 жовтня 2024 року в оточенні своєї родини.

Вона була 54-ю найстарішою людиною, яка коли-небудь жила, і 21-ю найстарішою американкою в історії. У квітні 2023 року пані Френсіс дала таку життєву пораду: "Якщо Господь дав вам цей дар, використовуйте його. Говоріть те, що думаєте, не тримайте язика за зубами". Висловлюємо найглибші співчуття родині незабутньої пані Елізабет Френсіс. Нехай вона спочиває з миром, — зазначають в LongeviQuest.

Елізабет Френсіс народилася 25 липня 1909 року в Луїзіані у сім’ї з пʼятьма братами й сестрами. Після смерті їхньої матері дітей відправили жити в різні місця, і Френсіс опинилася в Х'юстоні, де її виховувала тітка.

Сама Френсіс стала мамою у 1928 році. У Хʼюстоні вона мала власну кавʼярню, якою керувала майже два десятиліття.

Жінка вийшла на пенсію в 1975 році, але вела активний спосіб життя. Крісло колісне знадобилося їй аж у 108 років.

На думку онуки, Елізабет дожила до 115 років завдяки вірі в Бога та здоровому способу життя. Елізабет ніколи не палила і не вживала алкоголь.

До 112 років Елізабет мала трьох онуків, чотирьох правнуків і двох праправнуків. Старша сестра Френсіс також була довгожителькою і померла у віці 106 років, коли молодшій було 102.

У США померла найстаріша людина у світі
Елізабет Френсіс з донькою та онукою

Попри поважний вік, Елізабет казала, що почувається молодою. Свій 115-й день народження вона відсвяткувала з великим тортом у колі сім’ї. Рідні діляться, що сумуватимуть за нею.

Кого тепер вважають найстарішою людиною у світі

Наразі найстарішою з нині живих людей вважається 116-річна японка Томіко Ітоока, яка народилась 23 травня 1908 року.

Друге місце посідає жителька Бразилії Іна Канабарро Лукас віком 116 років і 139 днів, а третє — жителька Британії Етель Катерхем, якій зараз 115 років і 65 днів.

Найстарішою людиною у США тепер вважатимуть Наомі Вайтхед, яка живе у Грінвілі та має вік 114 років і 29 днів.

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