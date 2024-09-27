Як стверджує старший науковий співробітник Центру лонгітюдних досліджень Університетського коледжу Лондона Сол Джастін Ньюман, більшість осіб, старших за 100 років насправді значно молодшого вік.
Головні тези:
- Більшість осіб, старших за 100 років, насправді значно молодшого віку, що підтверджено науковими дослідженнями.
- Концепція “блакитних зон” з підвищеною концентрацією довгожителів у певних регіонах світу розкрита як шахрайство з пенсіями.
- У бідних регіонах шахраї використовують помилки в документації та відсутність відомостей про справжній вік осіб для отримання пенсійних виплат.
- Окрім проблем із документуванням, довгожителі часто самі не знають справжньої дати свого народження, що створює додаткові труднощі в підтвердженні віку.
- Вивчення довгожителів вказує на необхідність удосконалення системи ведення документації та контролю за виплатами пенсій у всіх країнах.
Науковець звинуватив людей довгожителів у брехні
Ньюман зазначив, що тема людей-довгожителів зацікавила його в 2010-х роках. Тоді він оприлюднив розвінчання кількох матеріалів, опублікованих авторитетними науковими виданнями Nature and Science.
Він піддав критиці концепцію так званих "блакитних зон", — регіонів світу, де начебто спостерігається підвищена концентрація сторічних довгожителів, порівняно з рештою планети.
Що не так із інформацією про велику кількість довгожителів у Японії
Вчений підкреслив, що за інформацією японського уряду, населення Окінави має найгірше здоров'я в країні, їсть найменше овочів і вживає забагато спиртного.
У власному матеріалі Ньюман робить висновок, що тема довгожительства в бідних регіонах, серед яких і Окінава, грунтується на шахрайствах з пенсійними виплатами і помилками документуванні віку людини.
Те саме стосується інших "блакитних зон", переконаний Ньюман.
Наприклад, в Італії в 1997 році було виявлено мертвими близько 30 тис одержувачів "живих" пенсій.
За словами Ньюмана, більшість "довгожителів" насправді концентруються у найбідніших і найпроблемніших регіонах своїх країн.
Окрім проблем із відсутністю документів, або відвертою їх фальсифікацією, часто довгожителі насправді самі не знають справжньої дати свого народження.
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