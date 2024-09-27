Вчений з Британії розкрив головний секрет довгожителів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчений з Британії розкрив головний секрет довгожителів

Жінка похилого віку
Джерело:  The Conversation

Як стверджує старший науковий співробітник Центру лонгітюдних досліджень Університетського коледжу Лондона Сол Джастін Ньюман, більшість осіб, старших за 100 років насправді значно молодшого вік.

Головні тези:

  • Більшість осіб, старших за 100 років, насправді значно молодшого віку, що підтверджено науковими дослідженнями.
  • Концепція “блакитних зон” з підвищеною концентрацією довгожителів у певних регіонах світу розкрита як шахрайство з пенсіями.
  • У бідних регіонах шахраї використовують помилки в документації та відсутність відомостей про справжній вік осіб для отримання пенсійних виплат.
  • Окрім проблем із документуванням, довгожителі часто самі не знають справжньої дати свого народження, що створює додаткові труднощі в підтвердженні віку.
  • Вивчення довгожителів вказує на необхідність удосконалення системи ведення документації та контролю за виплатами пенсій у всіх країнах.

Науковець звинуватив людей довгожителів у брехні

Ньюман зазначив, що тема людей-довгожителів зацікавила його в 2010-х роках. Тоді він оприлюднив розвінчання кількох матеріалів, опублікованих авторитетними науковими виданнями Nature and Science.

Я відстежив 80% людей старше 110 років у світі (інші 20% — з країн, які ви не можете проаналізувати). З них майже ніхто не має свідоцтва про народження. У США таких людей понад 500; семеро мають свідоцтво про народження. Що ще гірше, лише близько 10% мають свідоцтво про смерть, — пояснює британський науковець.

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Літні люди

Він піддав критиці концепцію так званих "блакитних зон", — регіонів світу, де начебто спостерігається підвищена концентрація сторічних довгожителів, порівняно з рештою планети. 

Окінава в Японії є однією з таких зон. У 2010 році був проведений урядом Японії огляд, згідно з яким 82% людей старше 100 років у Японії виявилися мертвими. Секрет дожити до 110 полягав у тому, щоб не реєструвати свою смерть, — зазначив Ньюман.

Що не так із інформацією про велику кількість довгожителів у Японії

Вчений підкреслив, що за інформацією японського уряду, населення Окінави має найгірше здоров'я в країні, їсть найменше овочів і вживає забагато спиртного.

У власному матеріалі Ньюман робить висновок, що тема довгожительства в бідних регіонах, серед яких і Окінава, грунтується на шахрайствах з пенсійними виплатами і помилками документуванні віку людини.

Те саме стосується інших "блакитних зон", переконаний Ньюман.

У Греції, за моїми підрахунками, принаймні 72% довгожителів були мертвими, зниклими безвісти або, по суті, шахрайством з пенсіями, — наголошує дослідник.

Наприклад, в Італії в 1997 році було виявлено мертвими близько 30 тис одержувачів "живих" пенсій.

За словами Ньюмана, більшість "довгожителів" насправді концентруються у найбідніших і найпроблемніших регіонах своїх країн.

Окрім проблем із відсутністю документів, або відвертою їх фальсифікацією, часто довгожителі насправді самі не знають справжньої дати свого народження.

У це складно повірити на перший погляд, але навіть багато людей середнього віку не пам'ятають, скільки їм років, — каже Ньюман.

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