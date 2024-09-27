Как утверждает старший научный сотрудник Центра лонгитюдных исследований Университетского колледжа Лондона Сол Джастин Ньюман, большинство лиц старше 100 лет на самом деле значительно младше.
Главные тезисы
- Большинство лиц старше 100 лет на самом деле значительно младше, подтверждено научными исследованиями.
- Концепция “голубых зон” с долгожителями раскрыта как мошенничество с пенсиями в бедных регионах.
- Ученый обвинил людей долгожителей во лжи, выявив проблемы с документированием и непониманием своего возраста.
- Исследование Ньюмана указывает на необходимость усовершенствования системы контроля за выплатами пенсий во всех странах.
- Подавляющее большинство “долгожителей” сконцентрировано в бедных и проблемных регионах, где мошенничество с пенсиями и ошибки в возрасте часто встречаются.
Ученый обвинил людей долгожителей во лжи
Ньюман отметил, что тема людей-долгожителей заинтересовала его в 2010-х годах. Тогда он обнародовал развенчание нескольких материалов, опубликованных авторитетными научными изданиями Nature and Science.
Он подверг критике концепцию так называемых "голубых зон" — регионов мира, где вроде бы наблюдается повышенная концентрация исторических долгожителей по сравнению с остальной планетой.
Что не так с информацией о большом количестве долгожителей в Японии
Ученый подчеркнул, что по информации японского правительства, население Окинавы имеет наихудшее здоровье в стране, ест меньше овощей и употребляет много спиртного.
В собственном материале Ньюман заключает, что тема долгожительства в бедных регионах, среди которых и Окинава, основывается на мошенничествах с пенсионными выплатами и ошибками в документировании возраста человека.
То же касается других "голубых зон", убежден Ньюман.
К примеру, в Италии в 1997 году было обнаружено мертвыми около 30 тыс получателей "живых" пенсий.
По словам Ньюмана, большинство "долгожителей" на самом деле концентрируются в самых бедных и проблемных регионах своих стран.
Кроме проблем с отсутствием документов или откровенной их фальсификацией, часто долгожители действительно сами не знают настоящей даты своего рождения.
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