Ученый из Британии раскрыл главный секрет долгожителей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученый из Британии раскрыл главный секрет долгожителей

Пожилая женщина
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Источник:  The Conversation

Как утверждает старший научный сотрудник Центра лонгитюдных исследований Университетского колледжа Лондона Сол Джастин Ньюман, большинство лиц старше 100 лет на самом деле значительно младше.

Главные тезисы

  • Большинство лиц старше 100 лет на самом деле значительно младше, подтверждено научными исследованиями.
  • Концепция “голубых зон” с долгожителями раскрыта как мошенничество с пенсиями в бедных регионах.
  • Ученый обвинил людей долгожителей во лжи, выявив проблемы с документированием и непониманием своего возраста.
  • Исследование Ньюмана указывает на необходимость усовершенствования системы контроля за выплатами пенсий во всех странах.
  • Подавляющее большинство “долгожителей” сконцентрировано в бедных и проблемных регионах, где мошенничество с пенсиями и ошибки в возрасте часто встречаются.

Ученый обвинил людей долгожителей во лжи

Ньюман отметил, что тема людей-долгожителей заинтересовала его в 2010-х годах. Тогда он обнародовал развенчание нескольких материалов, опубликованных авторитетными научными изданиями Nature and Science.

Я отследил 80% людей старше 110 лет в мире (остальные 20% из стран, которые вы не можете проанализировать). Из них почти никто не имеет свидетельств о рождении. В США таких людей более 500; семеро имеют свидетельство о рождении. Что еще хуже, только около 10% имеют свидетельство о смерти, — объясняет британский ученый.

Ученый из Британии развенчал главный миф о долгожителях
Пожилые люди

Он подверг критике концепцию так называемых "голубых зон" — регионов мира, где вроде бы наблюдается повышенная концентрация исторических долгожителей по сравнению с остальной планетой.

Окинава в Японии одна из таких зон. В 2010 году был проведен правительством Японии обзор, согласно которому 82% людей старше 100 лет в Японии оказались мертвыми. Секрет дожить до 110 заключался в том, чтобы не регистрировать свою смерть, — отметил Ньюман.

Что не так с информацией о большом количестве долгожителей в Японии

Ученый подчеркнул, что по информации японского правительства, население Окинавы имеет наихудшее здоровье в стране, ест меньше овощей и употребляет много спиртного.

В собственном материале Ньюман заключает, что тема долгожительства в бедных регионах, среди которых и Окинава, основывается на мошенничествах с пенсионными выплатами и ошибками в документировании возраста человека.

То же касается других "голубых зон", убежден Ньюман.

В Греции, по моим подсчетам, по крайней мере, 72% долгожителей были мертвыми, пропавшими без вести или, по сути, мошенничеством с пенсиями, — отмечает исследователь.

К примеру, в Италии в 1997 году было обнаружено мертвыми около 30 тыс получателей "живых" пенсий.

По словам Ньюмана, большинство "долгожителей" на самом деле концентрируются в самых бедных и проблемных регионах своих стран.

Кроме проблем с отсутствием документов или откровенной их фальсификацией, часто долгожители действительно сами не знают настоящей даты своего рождения.

В это сложно поверить на первый взгляд, но даже многие люди среднего возраста не помнят, сколько им лет, — говорит Ньюман.

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