Как утверждает старший научный сотрудник Центра лонгитюдных исследований Университетского колледжа Лондона Сол Джастин Ньюман, большинство лиц старше 100 лет на самом деле значительно младше.

Ученый обвинил людей долгожителей во лжи

Ньюман отметил, что тема людей-долгожителей заинтересовала его в 2010-х годах. Тогда он обнародовал развенчание нескольких материалов, опубликованных авторитетными научными изданиями Nature and Science.

Я отследил 80% людей старше 110 лет в мире (остальные 20% из стран, которые вы не можете проанализировать). Из них почти никто не имеет свидетельств о рождении. В США таких людей более 500; семеро имеют свидетельство о рождении. Что еще хуже, только около 10% имеют свидетельство о смерти, — объясняет британский ученый. Поделиться

Пожилые люди

Он подверг критике концепцию так называемых "голубых зон" — регионов мира, где вроде бы наблюдается повышенная концентрация исторических долгожителей по сравнению с остальной планетой.

Окинава в Японии одна из таких зон. В 2010 году был проведен правительством Японии обзор, согласно которому 82% людей старше 100 лет в Японии оказались мертвыми. Секрет дожить до 110 заключался в том, чтобы не регистрировать свою смерть, — отметил Ньюман. Поделиться

Что не так с информацией о большом количестве долгожителей в Японии

Ученый подчеркнул, что по информации японского правительства, население Окинавы имеет наихудшее здоровье в стране, ест меньше овощей и употребляет много спиртного.

В собственном материале Ньюман заключает, что тема долгожительства в бедных регионах, среди которых и Окинава, основывается на мошенничествах с пенсионными выплатами и ошибками в документировании возраста человека.

То же касается других "голубых зон", убежден Ньюман.

В Греции, по моим подсчетам, по крайней мере, 72% долгожителей были мертвыми, пропавшими без вести или, по сути, мошенничеством с пенсиями, — отмечает исследователь. Поделиться

К примеру, в Италии в 1997 году было обнаружено мертвыми около 30 тыс получателей "живых" пенсий.

По словам Ньюмана, большинство "долгожителей" на самом деле концентрируются в самых бедных и проблемных регионах своих стран.

Кроме проблем с отсутствием документов или откровенной их фальсификацией, часто долгожители действительно сами не знают настоящей даты своего рождения.