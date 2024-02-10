116-летняя американка раскрыла два главных секрета своего долголетия
Категория
Культура
Дата публикации

116-летняя американка раскрыла два главных секрета своего долголетия

Эдит Чеккарелли
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Источник:  online.ua

Эдит Чеккарелли – самая старая женщина в США – решила поделиться с миром привычками, которые помогли ей стать долгожительницей.

Как Эдит Чеккарелли удалось дожить до 116 лет

Женщина праздновала свое 116-летие 5 февраля. С днем рождения ее поздравляло много людей, ведь она очень популярна в родном городе.

По словам Эдит, дожить до такого преклонного возраста ей помогают 2 простые привычки.

Что важно понимать, Чеккарелли удалось пережить две мировые войны.

Более того, она стала свидетелем того, как женщины получили право голоса и многих других важных исторических событий.

Как уверяет Эдит, ее секрет долголетия очень прост – бокал вина и позитивное видение мира.

Женщина откровенно признается, что просто выпивает несколько миллилитров красного вина до обеда и потом занимается своими делами.

Следует отметить, что никаких научных доказательств того, что красное вино влияет на продолжительность жизни – нет.

Эдит Чеккарелли
Фото: The Press Democrat

Что известно о жизни Эдит Чеккарелли

Как считают люди из окружения Эдит, секрет ее долголетия на самом деле заключается в том, что она соблюдала меру и всегда была активной.

Кроме того, указано, что женщина в молодые годы занималась танцами, она могла пешком часами гулять по родному городу. Кроме того, играла в баскетбол, теннис, а также играла на саксофоне.

Эдит олицетворяет здоровье, в ней - вся жизнь, – делится своим мнением Сюзанна Пичетти-Джонсон, которая организовывала вечеринку к 116-летию Эдит.

Также родственники женщины обращают внимание на то, что даже в преклонном возрасте она много ходила пешком.

Более того, она всегда безупречно одета, в элегантных перчатках и шляпе.

Сейчас долгожительница живет в доме престарелых, однако все люди в городе любят Эдит, приносят ей подарки и всячески ее поддерживают.

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