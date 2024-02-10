116-річна американка розкрила два головні секрети свого довголіття
Категорія
Культура
Дата публікації

116-річна американка розкрила два головні секрети свого довголіття

Едіт Чеккареллі
Джерело:  online.ua

Едіт Чеккареллі – найстаріша жінка у США – вирішила поділитися зі світом звичками, які допомогли їй стати довгожителькою.

Як Едіт Чеккареллі вдалося дожити до 116 років

Жінка святкувала своє 116-річчя 5 лютого. З днем народження її вітало багато людей, адже вона є дуже популярною персоною у рідному місті.

За словами Едіт, дожити до такого похилого віку їй допомагають 2 прості звички.

Що важливо розуміти, Чеккареллі вдалося пережити дві світові війни.

Ба більше, вона стала свідком того, як жінки отримали право голосу та багатьох інших важливих історичних подій.

Як запевняє Едіт, її секрет довголіття дуже простий – келих вина й позитивне бачення світу.

Жінка відверто зізнається, що просто випиває кілька мілілітрів червоного вина до обіду й потім займається своїми справами.

Варто зазначити, що жодних наукових доказів тому, що червоне вино впливає на тривалість життя - немає.

Едіт Чеккареллі
Фото: The Press Democrat

Що відомо про життя Едіт Чеккареллі

Як вважають люди з оточення Едіт, секрет її довголіття насправді полягає в тому, що вона дотримувалася міри й завжди була активною

Окрім того, зазначається, що жінка у молоді роки займалася танцями, вона могла пішки годинами гуляти рідним містом. Окрім того, вона грала у баскетбол, теніс, а також грала на саксофоні.

Едіт втілює здоров'я, у ній все життя, – ділиться своєю думкою Сюзанна Пічетті-Джонсон, яка організовувала вечірку до 116-річчя Едіт.

Також родичі жінки звертають увагу на те, що навіть у похилому віці багато ходила пішки.

Ба більше, вона завжди бездоганно одягнена, в елегантних рукавичках та капелюсі.

Нині довгожителька живе у будинку для літніх людей, однак усі люди у місті люблять Едіт, приносять їй подарунки та усіляко її підтримують.

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