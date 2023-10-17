107-річна британка вперше розкрила секрет свого довголіття

У свій 107-й день народження британка Една Волмслі нарешті вирішила поділитися своїм головним секретом довголіття, про який нікому не розповідала раніше.

Як прожити багато років здоровими та щасливими

Една Волмслі народилася 9 жовтня 1916 року.

За словами британських журналістів, жінку вважають найстаршою в Ланкаширі.

Зараз бабуся мешкає у пансіонаті для літніх людей. Усі друзі та знайомі Едни жартома розповідають, що в неї завжди під рукою – чашка чаю – це уже її "фішка".

Свій 107-й день народження Една описала як веселий час.

Вон більше не приховує, що секрет її довголіття полягає у якісному харчуванні.

Я завжди добре харчувалась і мала хороший апетит, – відверто зізнається бабуся. Поширити

Окрім того, Една Волмслі звертає увагу на те, що має ще одну потужну та ефективну зброю проти старіння – жінка завжди обожнювала поезію.

За словами пенсіонерки, вона завжди любила вірші й ще в 90 років декламувала твори, які вивчила в школі.

Ба більше, іменинниця не може жити без подорожей і в свій час самостійно відвідала Індію і практикувала йогу.

107-year-old great gran reveals her secret to a long life https://t.co/yyONWA6kLI via @MailOnline — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) October 17, 2023

Яким було життя Едни Волмслі

Варто звернути увагу на те, що жінка народилась ще у часи Першої світової війни.

Коли їй була 23 роки - розпочалась Друга світова війна.

Що також важливо розуміти, Една застала правління трьох королів, королеви, а зараз живе в часи правління п'ятого монарха.

Журналісти звертають увагу на те, що Една пережила дві пандемії: іспанський грип 1918 – 1919 років та коронавірус 2020 року.

Пенсіонерка є матір'ю трьох дітей, має трьох онуків та четверо правнуків.