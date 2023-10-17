107-річна британка вперше розкрила секрет свого довголіття

У свій 107-й день народження британка Една Волмслі нарешті вирішила поділитися своїм головним секретом довголіття, про який нікому не розповідала раніше.
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Една Волмслі народилася 9 жовтня 1916 року.
За словами британських журналістів, жінку вважають найстаршою в Ланкаширі.
Зараз бабуся мешкає у пансіонаті для літніх людей. Усі друзі та знайомі Едни жартома розповідають, що в неї завжди під рукою – чашка чаю – це уже її "фішка".
Свій 107-й день народження Една описала як веселий час.
Вон більше не приховує, що секрет її довголіття полягає у якісному харчуванні.
Окрім того, Една Волмслі звертає увагу на те, що має ще одну потужну та ефективну зброю проти старіння – жінка завжди обожнювала поезію.
За словами пенсіонерки, вона завжди любила вірші й ще в 90 років декламувала твори, які вивчила в школі.
Ба більше, іменинниця не може жити без подорожей і в свій час самостійно відвідала Індію і практикувала йогу.
Яким було життя Едни Волмслі
Варто звернути увагу на те, що жінка народилась ще у часи Першої світової війни.
Коли їй була 23 роки - розпочалась Друга світова війна.
Що також важливо розуміти, Една застала правління трьох королів, королеви, а зараз живе в часи правління п'ятого монарха.
Журналісти звертають увагу на те, що Една пережила дві пандемії: іспанський грип 1918 – 1919 років та коронавірус 2020 року.
Пенсіонерка є матір'ю трьох дітей, має трьох онуків та четверо правнуків.
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