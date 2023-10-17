107-летняя британка впервые раскрыла секрет своего долголетия

В свой 107-й день рождения британка Эдна Волмсли наконец-то решила поделиться своим главным секретом долголетия, о котором никому не рассказывала раньше.
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Эдна Уолмсли родилась 9 октября 1916 года.
По словам британских журналистов, женщину считают самой старшей в Ланкашире.
Сейчас бабушка живет в пансионате для пожилых людей. Все друзья и знакомые Эдны в шутку рассказывают, что у нее всегда под рукой – чашка чая – это уже ее "фишка".
Свой 107-й день рождения Эдна описала как веселое время.
Она больше не скрывает, что секрет ее долголетия заключается в качественном питании.
Кроме того, Эдна Волмсли обращает внимание на то, что у него есть еще одно мощное и эффективное оружие против старения – женщина обожает поэзию.
По словам пенсионерки, она всегда любила стихи и еще в 90 лет декламировала произведения, которые выучила в школе.
Более того, именинница не может жить без путешествий и в свое время самостоятельно посетила Индию и практиковала йогу.
Какова была жизнь Эдны Волмсли
Следует обратить внимание на то, что женщина родилась еще во время Первой мировой войны.
Когда ей было 23 года – началась Вторая мировая война.
Что также важно понимать, Эдна застала правление трех королей, королевы, а сейчас живет во времена правления пятого монарха.
Журналисты обращают внимание на то, что Эдна пережила две пандемии: испанский грипп 1918 – 1919 годов и коронавирус 2020 года.
Пенсионерка является матерью троих детей, также у нее есть трое внуков и четверо правнуков.
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