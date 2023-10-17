107-летняя британка впервые раскрыла секрет своего долголетия

В свой 107-й день рождения британка Эдна Волмсли наконец-то решила поделиться своим главным секретом долголетия, о котором никому не рассказывала раньше.

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Эдна Уолмсли родилась 9 октября 1916 года.

По словам британских журналистов, женщину считают самой старшей в Ланкашире.

Сейчас бабушка живет в пансионате для пожилых людей. Все друзья и знакомые Эдны в шутку рассказывают, что у нее всегда под рукой – чашка чая – это уже ее "фишка".

Свой 107-й день рождения Эдна описала как веселое время.

Она больше не скрывает, что секрет ее долголетия заключается в качественном питании.

Я всегда хорошо питалась, у меня был хороший аппетит, – откровенно признается бабушка. Поделиться

Кроме того, Эдна Волмсли обращает внимание на то, что у него есть еще одно мощное и эффективное оружие против старения – женщина обожает поэзию.

По словам пенсионерки, она всегда любила стихи и еще в 90 лет декламировала произведения, которые выучила в школе.

Более того, именинница не может жить без путешествий и в свое время самостоятельно посетила Индию и практиковала йогу.

107-year-old great gran reveals her secret to a long life https://t.co/yyONWA6kLI via @MailOnline — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) October 17, 2023

Какова была жизнь Эдны Волмсли

Следует обратить внимание на то, что женщина родилась еще во время Первой мировой войны.

Когда ей было 23 года – началась Вторая мировая война.

Что также важно понимать, Эдна застала правление трех королей, королевы, а сейчас живет во времена правления пятого монарха.

Журналисты обращают внимание на то, что Эдна пережила две пандемии: испанский грипп 1918 – 1919 годов и коронавирус 2020 года.

Пенсионерка является матерью троих детей, также у нее есть трое внуков и четверо правнуков.