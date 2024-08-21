116-річна японка офіційно визнана найстарішою людиною планети

116-річна японка Томіко Ітоока стала найстарішою людиною Землі

Вік жінки, яка народилася 23 травня 1908 року, підтвердила Геронтологічна дослідницька група під керівництвом Роберта Д. Янга, повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Також представник організації пересвідчився в тому, що 116-річна Томіко досі жива — наразі жінка проживає в будинку для людей похилого віку в місті Асія (Японія). Поширити

Томіко народилася і виросла в місті Осака, була другою з трьох дітей у родині. У середній школі жінка захоплювалася волейболом.

Японка вийшла заміж у 20 років і народила двох доньок і двох синів, а тепер має багато онуків і правнуків.

Під час Другої світової війни Томіко самостійно керувала офісом текстильної фабрики свого чоловіка. Після його смерті жінка продовжувала жити сама в префектурі Нара, що на острові Хоншю (Японія). Там жінка полюбляла підійматися в гори.

Томіко двічі вдалося підкорити другий за величиною вулкан в Японії — гору Онтаке на висоті 3000 метрів.

Томіко Ітоока у віці 94 роки

У 80 років жінка здійснила паломництво Сайгоку Каннон — подорож до 33 буддійських храмів у регіоні Кансай. Навіть у віці 100 років вона могли підійматися кам’яними сходами храму Асія без допомоги тростини.

До 2019 року новоспечена рекордсменка проживала вдома разом із двома доньками, згодом — перебралася до будинку для людей похилого віку.

Томіко Ітоока у віці 100 років

У травні жінка відсвяткувала свій 116-й день народження. У подарунок Томіко отримала квіти, листівку від мера міста та торт, який, як зізналася згодом, не любить.

116-річна жінка вільно спілкується з опікунами попри те, що має проблеми зі слухом. Як зазначають працівники будинку для людей похилого віку, Томіко регулярно висловлює їм вдячність. Поширити

За словами рідних, секрет довголіття японки — любов до тривалих походів.

У грудні 2023 року Томіко Ітоока визнали найстаршою людиною в Японії та Азії.

Як прожити багато років здоровими та щасливими

У свій 107-й день народження британка Една Волмслі нарешті вирішила поділитися своїм головним секретом довголіття, про який нікому не розповідала раніше.

Една Волмслі народилася 9 жовтня 1916 року. За словами британських журналістів, жінку вважають найстаршою в Ланкаширі. Поширити

Зараз бабуся мешкає у пансіонаті для літніх людей. Усі друзі та знайомі Едни жартома розповідають, що в неї завжди під рукою — чашка чаю — це уже її "фішка".

Свій 107-й день народження Една описала як веселий час. Вона більше не приховує, що секрет її довголіття полягає у якісному харчуванні.

Я завжди добре харчувалась і мала хороший апетит, — відверто зізнається Една.

Окрім того, Една Волмслі звертає увагу на те, що має ще одну потужну та ефективну зброю проти старіння — жінка завжди обожнювала поезію.

За словами пенсіонерки, вона завжди любила вірші й ще в 90 років декламувала твори, які вивчила в школі.

Іменинниця також не може жити без подорожей і в свій час самостійно відвідала Індію і практикувала йогу.