116-летняя японка официально признана самым старым человеком планеты

116-летняя японка Томико Итоока стала самым старым человеком Земли

Возраст женщины, родившейся 23 мая 1908 года, подтвердила Геронтологическая исследовательская группа под руководством Роберта Д. Янга, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Также представитель организации убедился в том, что 116-летняя Томико до сих пор жива — сейчас женщина проживает в доме престарелых в городе Асия (Япония). Поделиться

Томико родилась и выросла в Осаке, была вторым из трех детей в семье. В средней школе женщина увлекалась волейболом.

Японка вышла замуж в 20 лет и родила двух дочерей и двух сыновей, а теперь имеет много внуков и правнуков.

Во время Второй мировой войны Томико самостоятельно управляла офисом текстильной фабрики своего мужа. После его смерти женщина продолжала жить сама в префектуре Нара на острове Хоншю (Япония). Там женщина любила подниматься в горы.

Томико дважды удалось покорить второй по величине вулкан в Японии — гору Онтаке на высоте 3000 метров.

Томико Итоока в возрасте 94 лет

В 80 лет женщина совершила паломничество Сайгоку Каннон — путешествие в 33 буддийских храма в регионе Кансай. Даже в возрасте 100 лет она могла подниматься по каменной лестнице храма Асия без помощи тростника.

До 2019 года новоиспеченная рекордсменка проживала дома вместе с двумя дочерьми, впоследствии — перебралась в дом престарелых.

Томико Итоока в возрасте 100 лет

В мае женщина отпраздновала свой 116-й день рождения. В подарок Томико получила цветы, открытку от мэра города и торт, который, как призналась позже, не любит.

116-летняя женщина свободно общается с опекунами, несмотря на то, что имеет проблемы со слухом. Как отмечают работники дома престарелых, Томико регулярно выражает им благодарность. Поделиться

По словам родных, секрет долголетия японки — любовь к длительным походам.

В декабре 2023 года Томико Итоока признали самым старшим человеком в Японии и Азии.

Как прожить много лет здоровыми и счастливыми

В свой 107-й день рождения британка Эдна Волмсли наконец-то решила поделиться своим главным секретом долголетия, о котором никому не рассказывала раньше.

Една Уолмсли родилась 9 октября 1916 года. По словам британских журналистов, женщину считают самой старшей в Ланкашире. Поделиться

Сейчас бабушка живет в пансионате для пожилых людей. Все друзья и знакомые Эдны в шутку рассказывают, что у нее всегда под рукой — чашка чая — это уже ее "фишка".

Свой 107-й день рождения Эдна описала как веселое время. Она больше не скрывает, что секрет ее долголетия состоит в качественном питании.

Я всегда хорошо питалась и обладала хорошим аппетитом, — откровенно признается Эдна.

Кроме того, Эдна Волмсли обращает внимание на то, что у него есть еще одно мощное и эффективное оружие против старения — женщина всегда обожала поэзию.

По словам пенсионерки, она всегда любила стихи и еще в 90 лет декламировала произведения, которые изучила в школе.

Именинница также не может жить без путешествий и в свое время самостоятельно посетила Индию и практиковала йогу.