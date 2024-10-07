У віці 28 років помер італійський дослідник Семмі Бассо, який страждав через рідкісне генетичне захворювання - синдром передчасного старіння.

Що відомо про Семмі Бассо та його життя із хворобою передчасного старіння

Прогерія або синдром Хатчінсона-Гілфорда — рідкісне генетичне захворювання, що провокує передчасне старіння у дітей і призводить до смерті.

Зазвичай хворі на прогерію за відсутності лікування проживають не більше 13,5 років.

Однак Бассо вдалось прожити значно довше.

Семмі Бассо

Зазначається, що цю хворобу виявляють лише в однієї людини з 20 млн. Загалом у світі зафіксовано лише 130 випадків прогерії, з яких 4 — в Італії.

Семмі Бассо народився у 1995 році в Скіо — невеликому містечку на півночі Італії. У віці 2 років лікарі діагностували у хлопчика прогерію.

Ще в дитинстві Бассо продемонстрував велику жагу до життя та бажання займатись дослідженням своєї хвороби.

Він боровся із хворобою та став тим, хто поширив інформацію про цю хворобу.

Вже у віці 10 років Бассо разом з батьками заснував Італійську асоціацію прогерії.

Організація підтримує наукові дослідження і займається збором коштів для вивчення цього захворювання і методів його можливого лікування.

Бассо присвятив життя науковим дослідженням, а в 2018 році закінчив факультет природничих наук Університету Падуї, де захистив дисертацію на тему можливих методів лікування прогерії.

Що відомо про останні дні Семмі Бассо

Зазначається, що напередодні смерті Бассо отримав рестижну журналістську премію Паоло Ріцці у Венеції.

Ця нагорода стала визнанням його внеску у підвищення обізнаності про прогерію через засоби масової інформації.

Він пішов з життя 5 жовтня під час вечері в ресторані у місті Асоло, провінція Тревізо.

Вчений щойно повернувся з поїздки до Китаю, де брав участь у конференції, присвяченій рідкісним генетичним захворюванням.

Після вечері Семмі відчув себе зле, і попри негайні спроби медиків реанімувати його, врятувати Бассо не вдалося.