Який фактор підвищує ризик передчасної смерті — відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Який фактор підвищує ризик передчасної смерті — відповідь вчених

вагітність
Джерело:  The New York Times

Канадські науковці дійшли висновку, що дівчата, які стали матерями у підлітковому віці, мають вдвічі більший ризик померти до 31 року.

Підліткова вагітність скорочує тривалість життя

Результати масштабного дослідження, яке провели у Канаді, вказують на те, що набагато частіше молодими помирають не лише жінки, які виносили підліткову вагітність, але й ті, хто пережив викидень.

Як зазначає автор дослідження Джоел Г. Рей, що молодшою ​​була жінка, коли вона завагітніла, то вищим був ризик передчасної смерті.

За словами науковців, вони вирішили уважно проаналізувати результати вагітності близько 2,2 мільйона дівчат, яким у період з квітня 1991 року по березень 2021 року було 12 років.

Вагітність
Фото: unsplash.com

У ході роботи вони врахували проблеми зі здоров’ям, які вже були в дівчат, а також різницю в доходах і освіті. Результати дослідження засвідчили: підлітки, які виношували вагітність, згодом мали вдвічі більше шансів померти передчасно.

Що важливо розуміти, ризик передчасної смерті був суттєво нижчим серед дівчат, які перервали вагітність у підлітковому віці, однак все одно зберігався на рівні 40%.

Чому підліткова вагітність стає причиною передчасної смерті

Елізабет Л. Кук, науковиця з Child Trends, звертає увагу на те, що сама по собі підліткова вагітність не може бути причиною передчасної смертності.

За її словами, така вагітність може стати причиною виникнення низки інших чинників, що можуть спричиняти ранню смерть.

Кук вважає, що науковці ще повинні зрозуміти, що насправді відбувається та провести додаткові дослідження.

Більшість підліткових вагітностей є ненавмисними. А стигма та ізоляція, з якими зіштовхуються багато вагітних підлітків, можуть ускладнити для них процвітання у дорослому віці, — припустила експертка.

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