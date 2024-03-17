Какой фактор повышает риск преждевременной смерти — ответ ученых

Канадские ученые пришли к выводу, что девушки, ставшие матерями в подростковом возрасте, имеют вдвое больший риск умереть до 31 года.

Подростковая беременность сокращает продолжительность жизни

Результаты масштабного исследования, проведенного в Канаде, указывают на то, что гораздо чаще молодыми умирают не только женщины, которые выносили подростковую беременность, но и пережившие выкидыш.

Как отмечает автор исследования Джоэл Г. Рэй, чем младшей была женщина, когда она забеременела, тем выше был риск преждевременной смерти.

По словам ученых, они решили внимательно проанализировать результаты беременности около 2,2 миллиона девушек, которым в период с апреля 1991 по март 2021 было 12 лет.

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В ходе работы они учли проблемы со здоровьем, которые уже были у девушек, а также разницу в доходах и образовании. Результаты исследования показали: подростки, которые вынашивали беременность, впоследствии имели вдвое больше шансов умереть преждевременно. Поделиться

Что важно понимать, риск преждевременной смерти был существенно ниже среди девушек, прервавших беременность в подростковом возрасте, однако все равно сохранялся на уровне 40%.

Почему подростковая беременность становится причиной преждевременной смерти

Элизабет Л. Кук, ученая из Child Trends, обращает внимание на то, что сама по себе подростковая беременность не может быть причиной преждевременной смертности.

По ее словам, такая беременность может стать причиной возникновения ряда других факторов, которые могут вызвать раннюю смерть.

Кук считает, что ученые еще должны понять, что происходит и провести дополнительные исследования.