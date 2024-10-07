В возрасте 28 лет скончался итальянский исследователь Сэмми Бассо, страдавший редким генетическим заболеванием - синдромом преждевременного старения.

Что известно о Сэмми Бассо и его жизни с болезнью преждевременного старения

Прогерия или синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое заболевание, провоцирующее преждевременное старение у детей и приводящее к смерти.

Обычно больные прогерией при отсутствии лечения проживают не более 13,5 лет.

Однако Бассо удалось прожить гораздо дольше.

Сэмми Бассо

Отмечается , что эта болезнь выявляется только у одного человека из 20 млн. Всего в мире зафиксировано только 130 случаев прогерии, из которых 4 — в Италии.

Сэмми Бассо родился в 1995 году в Скио — небольшом городке на севере Италии. В возрасте 2 лет врачи диагностировали у мальчика прогерию.

Еще в детстве Бассо продемонстрировал большую жажду жизни и желания заниматься исследованием своей болезни.

Он боролся с болезнью и стал тем, кто распространил информацию об этой болезни.

Уже в возрасте 10 лет Бассо вместе с родителями основал Итальянскую ассоциацию прогерии.

Организация поддерживает научные исследования и занимается сбором средств для изучения этого заболевания и методов его возможного лечения.

Бассо посвятил жизнь научным исследованиям, а в 2018 году окончил факультет естественных наук Университета Падуи, где защитил диссертацию по теме возможных методов лечения прогерии.

Что известно о последних днях Сэмми Бассо

Отмечается, что в преддверии смерти Бассо получил рестижную журналистскую премию Паоло Рицци в Венеции.

Эта награда стала признанием его вклада в повышение осведомленности о прогерии через средства массовой информации.

Он ушел из жизни 5 октября во время ужина в ресторане в городе Асоло, провинция Тревизо.

Ученый только что вернулся из поездки в Китай, где принимал участие в конференции, посвященной редким генетическим заболеваниям.

После ужина Сэмми почувствовал себя плохо, и, несмотря на немедленные попытки медиков реанимировать его, спасти Бассо не удалось.