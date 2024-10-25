В США умер самый старый человек в мире

В США в возрасте 115 лет скончалась жительница из Техаса Элизабет Фрэнсис, считавшаяся самым старым человеком в мире.

Что известно о смерти самого старого человека в мире

По информации международной базы данных о долгожителях LongeviQuest, Элизабет Фрэнсис считалась третьим старейшим человеком в мире.

Женщина скончалась 22 октября 2024 года в окружении своей семьи.

Она была 54-м самым старым человеком, когда-либо жившим, и 21-й старейшей американкой в ​​истории. В апреле 2023 года г-жа Фрэнсис дала такой жизненный совет: "Если Господь дал вам этот дар, используйте его. Говорите, что думаете, не держите язык за зубами". Выражаем глубочайшие соболезнования семье незабываемой госпожи Элизабет Фрэнсис. Пусть она покоится с миром, — отмечают в LongeviQuest.

Элизабет Фрэнсис родилась 25 июля 1909 года в Луизиане в семье с пятью братьями и сестрами. После смерти матери детей отправили жить в разные места, и Фрэнсис оказалась в Хьюстоне, где ее воспитывала тетя.

Сама Фрэнсис стала мамой в 1928 году. В Хьюстоне она имела собственное кафе, которым руководила почти два десятилетия.

Женщина ушла на пенсию в 1975 году, но вела активный образ жизни. Кресло колесное пригодилось ей в 108 лет.

По мнению внучки, Элизабет дожила до 115 лет благодаря вере в Бога и здоровому образу жизни. Элизабет никогда не курила и не употребляла алкоголь.

К 112 годам Элизабет имела трех внуков, четырех правнуков и двух праправнуков. Старшая сестра Фрэнсис также была долгожительницей и умерла в возрасте 106 лет, когда младшей было 102 года.

Элизабет Фрэнсис с дочерью и внучкой

Несмотря на солидный возраст, Элизабет говорила, что чувствует себя молодой. Свой 115 день рождения она отпраздновала с большим тортом в кругу семьи. Родные делятся, что будут скучать по ней.

Кого теперь считают самым старым человеком в мире

Сейчас старейшей из ныне живущих людей считается 116-летняя японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года.

Второе место занимает жительница Бразилии Инна Канабарро Лукас в возрасте 116 лет и 139 дней, а третье — жительница Британии Этель Катерхэм, которой сейчас 115 лет и 65 дней.

Самым пожилым человеком в США теперь сочтут Наоми Уайтхед, живущую в Гринвилле и имеющую возраст 114 лет и 29 дней.