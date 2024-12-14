Іспанський мільярдер Андік трагічно загинув у горах
Категорія
Події
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Іспанський мільярдер Андік трагічно загинув у горах

Андік
Джерело:  online.ua

Іспанський мільярдер та засновник бренду Mango 71-річний Ісак Андік загинув внаслідок нещасного випадку 14 грудня.

Головні тези:

  • Померлий засновник бренду Mango загинув внаслідок нещасного випадку у горах Іспанії.
  • Трагічна втрата залишить слід у світі моди, спадщина житиме у пам'яті прихильників.

Загинув засновник бренду Mango Ісак Андік

Про це повідомив генеральний директор Mango Тоні Руїс.

За його словами, Ісак Андік помер несподівано внаслідок нещасного випадку цієї суботи, 14 грудня.

Його відхід залишає величезну порожнечу, але ми всі, певним чином, є його спадщиною і свідченням його досягнень. Від нас залежить, і це найкраща данина, яку ми можемо віддати Ісаку, і яку ми виконаємо, щоб Mango продовжував залишатися проєктом, про який мріяв Ісак і яким би він пишався.

У компанії не зазначили причину смерті Ісака Андіка, проте видання El Pais з посиланням на джерела в поліції та Mango повідомило, що чоловік загинув після падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат в Іспанії.

Чоловік проводив день зі своєю сім'єю, але в один момент під час походу, коли він був з одним зі своїх синів, Джонатаном Андіком, він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів.

За даними El Pais, син Андіка зателефонував на гарячу лінію 112 близько 12:30. Проте медики, які прибули на виклик, змогли лише констатувати смерть чоловіка.

Ісак Андік — іспанський мільярдер та засновник бренду одягу Mango. Станом на грудень 2024 року Forbes оцінював його статки у 4,5 млрд дол.

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Всесвітньовідомий італійський дизайнер одягу Роберто Каваллі помер на 83-му році життя.

Із великими сумом сьогодні ми востаннє прощаємося із нашим засновником Роберто Каваллі. Скромно почавши у Флоренції, Роберто спромігся сформувати бренд, який усі любили та поважали.

Зазначається, що “натурально обдарований та творчий Каваллі вірив, що кожен може виявити й плекати митця у собі”.

Спадщина Роберто Каваллі житиме у його творчості, його любові до природи й у його родині, яку він цінив.

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