Іспанський мільярдер Андік трагічно загинув у горах

Іспанський мільярдер та засновник бренду Mango 71-річний Ісак Андік загинув внаслідок нещасного випадку 14 грудня.
Головні тези:
- Померлий засновник бренду Mango загинув внаслідок нещасного випадку у горах Іспанії.
- Трагічна втрата залишить слід у світі моди, спадщина житиме у пам'яті прихильників.
Загинув засновник бренду Mango Ісак Андік
Про це повідомив генеральний директор Mango Тоні Руїс.
За його словами, Ісак Андік помер несподівано внаслідок нещасного випадку цієї суботи, 14 грудня.
У компанії не зазначили причину смерті Ісака Андіка, проте видання El Pais з посиланням на джерела в поліції та Mango повідомило, що чоловік загинув після падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат в Іспанії.
Чоловік проводив день зі своєю сім'єю, але в один момент під час походу, коли він був з одним зі своїх синів, Джонатаном Андіком, він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів.
За даними El Pais, син Андіка зателефонував на гарячу лінію 112 близько 12:30. Проте медики, які прибули на виклик, змогли лише констатувати смерть чоловіка.
Помер культовий дизайнер Роберто Каваллі
Всесвітньовідомий італійський дизайнер одягу Роберто Каваллі помер на 83-му році життя.
Із великими сумом сьогодні ми востаннє прощаємося із нашим засновником Роберто Каваллі. Скромно почавши у Флоренції, Роберто спромігся сформувати бренд, який усі любили та поважали.
Зазначається, що “натурально обдарований та творчий Каваллі вірив, що кожен може виявити й плекати митця у собі”.
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