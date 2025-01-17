Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно — воин погиб в рукопашном бою
Категория
Украина
Дата публикации

Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно — воин погиб в рукопашном бою

Владимир Зеленский
Масловский
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Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-ю отдельную егерскую бригаду Десантно-штурмовых войск звание Героя Украины. Воин погиб в рукопашном бою с оккупантом.

Главные тезисы

  • Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно за храбрость в рукопашном бою с оккупантом.
  • Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил старшему солдату высокое звание за образцовую храбрость.
  • Видео с места боя показало, как Дмитрий Масловский проявил огромное самопожертвование, вступив в рукопашный бой с вражеским штурмовиком.

Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина будет всегда помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Дмитрий Масловский: что известно

Дмитрий Масловский был воином 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. Родился 7 ноября 1994 года в Любашевской общине Одесской области.

Недавно сетью распространилось видео, сделанное на месте боя. На нем Дмитрий вступил в рукопашный бой с вражеским штурмовиком. Воин бросил гранату через окно частного дома, но после того, как попытки выбить оккупанта не увенчались успехом, вырвал у россиянина автомат и перешел к рукопашному бою.

Во время боя врагу удалось перехватить нож, которым он нанес Дмитрию ранение. В конце украинский боец обратился к противнику, поблагодарив его за бой и прощаясь.

"Дай я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай", — сказал Дмитрий.

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