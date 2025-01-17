Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно — воин погиб в рукопашном бою

Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина будет всегда помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина. Владимир Зеленский Президент Украины

Дмитрий Масловский: что известно

Дмитрий Масловский был воином 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. Родился 7 ноября 1994 года в Любашевской общине Одесской области.

Недавно сетью распространилось видео, сделанное на месте боя. На нем Дмитрий вступил в рукопашный бой с вражеским штурмовиком. Воин бросил гранату через окно частного дома, но после того, как попытки выбить оккупанта не увенчались успехом, вырвал у россиянина автомат и перешел к рукопашному бою.

Во время боя врагу удалось перехватить нож, которым он нанес Дмитрию ранение. В конце украинский боец обратился к противнику, поблагодарив его за бой и прощаясь.