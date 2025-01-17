Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно — воин погиб в рукопашном бою

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-ю отдельную егерскую бригаду Десантно-штурмовых войск звание Героя Украины. Воин погиб в рукопашном бою с оккупантом.
Главные тезисы
- Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно за храбрость в рукопашном бою с оккупантом.
- Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил старшему солдату высокое звание за образцовую храбрость.
- Видео с места боя показало, как Дмитрий Масловский проявил огромное самопожертвование, вступив в рукопашный бой с вражеским штурмовиком.
Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Дмитрий Масловский: что известно
Дмитрий Масловский был воином 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. Родился 7 ноября 1994 года в Любашевской общине Одесской области.
Недавно сетью распространилось видео, сделанное на месте боя. На нем Дмитрий вступил в рукопашный бой с вражеским штурмовиком. Воин бросил гранату через окно частного дома, но после того, как попытки выбить оккупанта не увенчались успехом, вырвал у россиянина автомат и перешел к рукопашному бою.
Во время боя врагу удалось перехватить нож, которым он нанес Дмитрию ранение. В конце украинский боец обратился к противнику, поблагодарив его за бой и прощаясь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-