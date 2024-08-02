Защитнику неба полковнику Коренчуку с позывным "Пчеловод" присвоить звание "Герой Украины" посмертно. Как подписать петицию

На сайте электронных петиций Президента Украины 2 августа появилось предложение о присвоении почетного звания Герой Украины защитнику неба Киева и Центральной Украины, полковнику Воздушных Сил ВСУ Валентину Ивановичу Коренчуку (позывной «Пчеловод»).
Главные тезисы
- Присвоение полковнику Коренчуку звания “Герой Украины” является признанием его мужества и отваги в борьбе за государственную целостность Украины.
- Полковник Валентин Коренчук стал легендарным летчиком, совершившим исторические подвиги и пользующимся уважением не только в Украине, но и во всем мире.
- Его общественная деятельность и патриотизм делают его примером для всех украинцев, вдохновляя заботиться о родине и бороться за нее с достоинством.
Украинцев призывают подписать петицию в отношении полковника Коренчука
Инициатором создания петиции стал Александр Варивода.
Полковник Коренчук погиб 27 апреля 2024 года, выполняя боевое задание в небе по прикрытию государственного воздушного пространства. Защитнику было 47 лет.
По состоянию на 19.00 2 августа петиция успела набрать 167 голосов из 25 тыс необходимых.
Проголосовать за присвоение защитнику неба Украины полковнику Валентину "Пчеловоду" Коренчуку звание "Герой Украины" можно по ссылке . Сбор голосов продлится еще 92 дня.
Полковник Воздушных сил ВСУ Валентин Коренчук: что известно
С первых минут широкомасштабной российской агрессии против Украины Валентин Коренчук сразился с врагом в небе Киева. Позже выполнял боевые задания на Южном и Восточном направлениях, прикрывал воздушное пространство Центральной Украины.
Совершил 80 боевых вылетов. Провел в небе около 300 часов.
При этом поразил десятки целей противника, среди которых вражеские самолеты, крылатые ракеты, разведывательные и атакующие БПЛА, наземные цели.
Летчику принадлежит историческое достижение украинской авиации — сбивание российского штурмовика возле Киева без применения вооружения, прижав врага к земле во время маневрирования.
Соотношение сил в таких воздушных противостояниях с врагом было — 2 украинских самолета к 7 нападающим. При этом украинским асам удавалось каждый раз поражать вражеские борта. Именно после таких славных побед в медиа и обществе родилась легенда о «Призраках Киева», которую сегодня знают и уважают во всем мире.
Следует отметить общественную деятельность В.Коренчука. Он был самоотверженным патриотом своей страны и нации, участником Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2014 года.
За время полномасштабной агрессии он успел поработать около полусотни отечественных и зарубежных изданий, стал героем нескольких документальных фильмов и телевизионных шоу, где популяризировал авиацию Украины. Представлял и активно отстаивал интересы военных авиаторов в общественной организации «Защитники неба».
Был многодетным отцом и заботливым мужем. После его гибели осталась жена и трое детей.
Валентин Коренчук отмечен государственным орденом «За мужество» (III степени), личным наградным оружием, служебными и ведомственными отличиями. Более 20 лет добросовестной службы в Воздушных Силах. Приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 03 мая 2024 года № 724 ему присвоено очередное воинское звание «полковник» (посмертно).
Похоронен на аллее героев Национального мемориального заповедника «Лукьяновское кладбище».
Валентин Коренчук будет всегда образцом достоинства, уважения и чести офицера для собратьев по оружию, примером патриотизма и профессионализма для всех украинцев. Его подвиги будут вдохновлять не одно поколение защитников неба любить Украину и бороться за нее до конца!
Присвоение ему звания Герой Украины (посмертно) является не только данью справедливости и благодарности его семье, боевым собратьям, продолжающим бороться за небо Украины, но и символом мотивации, служения и жертвенности Родине и военному делу.
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