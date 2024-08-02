Захиснику неба полковнику Коренчуку із позивним "Бджоляр" присвоїти звання "Герой України" посмертно. Як підписати петицію

На сайті електронних петицій Президента України 2 серпня з'явилася пропозиція про присвоєння почесного звання “Герой України” захиснику неба Києва та Центральної України, полковнику Повітряних Сил ЗСУ Валентину Івановичу Коренчуку (позивний «Бджоляр»).
Головні тези:
- Підтримайте петицію щодо полковника Коренчука на сайті електронних петицій Президента України.
- Підписавши петицію, ви віддасте належну шану і пам'ять Валентину “Бджоляру” Коренчуку, який віддав своє життя за державну цілісність та суверенітет України.
- Звання “Герой України” для полковника Коренчука є визнанням його мужності, відваги та безкомпромісного ставлення до захисту нації.
- Полковник ПС ЗСУ Коренчук є символом патріотизму та професіоналізму, чиї подвиги є прикладом для всіх українців.
Українців закликають підписати петицію щодо полковника Коренчука
Ініціатором створення петиції став Олександр Варивода.
Полковник Коренчук загинув 27 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання в небі із прикриття державного повітряного простору. Захиснику було 47 років.
Станом на 19.00 2 серпня петиція встигла набрати 167 голосів з 25 тис необхідних.
Проголосувати за присвоєння захиснику неба України полковнику Валентину “Бджоляру” Коренчуку звання “Герой України” можна за посиланням. Збір голосів продовжиться ще 92 дні.
Полковник Повітряних сил ЗСУ Валентин Коренчук: що відомо
З перших хвилин широкомасштабної російської агресії проти України Валентин Коренчук бився з ворогом в небі Києва. Пізніше виконував бойові завдання на Південному та Східному напрямках, прикривав повітряний простір Центральної України.
Здійснив 80 бойових вильотів. Провів у небі близько 300 годин.
При цьому вразив десятки цілей супротивника, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та атакувальні БПЛА, наземні цілі.
Льотчику належить історичний здобуток для української авіації — збиття російського штурмовика біля Києва без застосування озброєння, притиснувши ворога до землі під час маневрування.
Співвідношення сил в таких повітряних протистояннях з ворогом було — 2 українські літаки до 7 нападників. При цьому українським асам вдавалося щоразу вражати ворожі борти. Саме після таких славетних перемог у медіа та суспільстві народилася легенда про «Привида Києва», яку сьогодні знають і шанують в усьому світі.
Слід відзначити громадську діяльність В.Коренчука. Він був самовідданим патріотом своєї країни та нації, учасником Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2014 року.
За час повномасштабної агресії він встиг попрацювати з близько півсотнею вітчизняних та закордонних видань, став героєм кількох документальних фільмів та телевізійних шоу, де популяризував авіацію України. Представляв та активно відстоював інтереси військових авіаторів в громадській організації «Захисники неба».
Був багатодітним батьком та турботливим чоловіком. Після його загибелі лишилася дружина та троє дітей.
Валентина Коренчука відзначено державним орденом «За мужність» (ІІІ ступеню), особистою нагородною зброєю, службовими та відомчими відзнаками. Має понад 20 років сумлінної служби у Повітряних Силах. Наказом головнокомандувача Збройних Сил України від 03 травня 2024 року № 724 йому надано чергове військове звання «полковник» (посмертно).
Похований на алеї героїв Національного меморіального заповідника «Лук’янівське кладовище».
Валентин Коренчук завжди залишатиметься взірцем гідності, поваги та честі офіцера для побратимів по зброї, прикладом патріотизму і професіоналізму для всіх українців. Його подвиги надихатимуть не одне покоління захисників неба любити Україну і боротися за неї до кінця!
Присвоєння йому звання Герой України (посмертно) є не лише даниною справедливості та вдячності його родині, бойовим побратимам, які продовжують боротися за небо України, а й символом мотивації, служіння і жертовності Батьківщині та військовій справі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-