Захиснику неба полковнику Коренчуку із позивним "Бджоляр" присвоїти звання "Герой України" посмертно. Як підписати петицію

На сайті електронних петицій Президента України 2 серпня з'явилася пропозиція про присвоєння почесного звання “Герой України” захиснику неба Києва та Центральної України, полковнику Повітряних Сил ЗСУ Валентину Івановичу Коренчуку (позивний «Бджоляр»).

Українців закликають підписати петицію щодо полковника Коренчука

Ініціатором створення петиції став Олександр Варивода.

У памʼять про самовідданість та вагомий бойовий внесок у збереження державної цілісності та суверенітету України, виключно важливу діяльність у громадській царині, просимо Вас надати почесне звання «Герой України» з відзначенням орденом «Золота Зірка» полковнику Повітряних Сил ЗСУ Валентину Івановичу Коренчуку, з позивним «Бджоляр/Beekeeper». Поширити

Полковник Коренчук загинув 27 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання в небі із прикриття державного повітряного простору. Захиснику було 47 років.

Станом на 19.00 2 серпня петиція встигла набрати 167 голосів з 25 тис необхідних.

Проголосувати за присвоєння захиснику неба України полковнику Валентину “Бджоляру” Коренчуку звання “Герой України” можна за посиланням. Збір голосів продовжиться ще 92 дні.

Полковник Повітряних сил ЗСУ Валентин Коренчук: що відомо

З перших хвилин широкомасштабної російської агресії проти України Валентин Коренчук бився з ворогом в небі Києва. Пізніше виконував бойові завдання на Південному та Східному напрямках, прикривав повітряний простір Центральної України.

Здійснив 80 бойових вильотів. Провів у небі близько 300 годин.

При цьому вразив десятки цілей супротивника, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та атакувальні БПЛА, наземні цілі.

Льотчику належить історичний здобуток для української авіації — збиття російського штурмовика біля Києва без застосування озброєння, притиснувши ворога до землі під час маневрування.

Валентин Коренчук

Співвідношення сил в таких повітряних протистояннях з ворогом було — 2 українські літаки до 7 нападників. При цьому українським асам вдавалося щоразу вражати ворожі борти. Саме після таких славетних перемог у медіа та суспільстві народилася легенда про «Привида Києва», яку сьогодні знають і шанують в усьому світі.

Слід відзначити громадську діяльність В.Коренчука. Він був самовідданим патріотом своєї країни та нації, учасником Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2014 року.

Одним з перших розпочав публічну кампанію в медіа щодо надання Україні сучасних літаків Ф-16 та модернізації української бойової авіації в цілому. Поширити

За час повномасштабної агресії він встиг попрацювати з близько півсотнею вітчизняних та закордонних видань, став героєм кількох документальних фільмів та телевізійних шоу, де популяризував авіацію України. Представляв та активно відстоював інтереси військових авіаторів в громадській організації «Захисники неба».

Був багатодітним батьком та турботливим чоловіком. Після його загибелі лишилася дружина та троє дітей.

Валентина Коренчука відзначено державним орденом «За мужність» (ІІІ ступеню), особистою нагородною зброєю, службовими та відомчими відзнаками. Має понад 20 років сумлінної служби у Повітряних Силах. Наказом головнокомандувача Збройних Сил України від 03 травня 2024 року № 724 йому надано чергове військове звання «полковник» (посмертно).

Похований на алеї героїв Національного меморіального заповідника «Лук’янівське кладовище».

Валентин Коренчук завжди залишатиметься взірцем гідності, поваги та честі офіцера для побратимів по зброї, прикладом патріотизму і професіоналізму для всіх українців. Його подвиги надихатимуть не одне покоління захисників неба любити Україну і боротися за неї до кінця!