Я не успокоюсь, пока большая часть военных преступников РФ не будет наказана — Герой Украины Дмитрий Финашин
Категория
Украина
Дата публикации

Я не успокоюсь, пока большая часть военных преступников РФ не будет наказана — Герой Украины Дмитрий Финашин

Дмитрий Финашин
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Источник:  online.ua

Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер Дмитрий Финашин рассказал online.ua, почему война лично для каждого, и каким он видит будущее боевых действий.

Война личная для каждого

Дмитрий Финашин говорит, что война в определенной степени лично для каждого, потому что каждый хочет свести свои счета, у каждого забрали что-то свое.

У меня это, кроме моих друзей и товарищей, это вся молодость, прошедшая в армии, — я там с 21 года. Это время, это здоровье — это для меня уже лично.

Я знаю, что я не успокоюсь, пока хотя бы большая часть тех людей, которые причастны ко всем ужасам, которые происходили на нашей территории, не будут наказаны. Я хочу наказания, справедливости, потому что они совершали очень много военных преступлений и за них нужно наказать кого-нибудь.

Дмитрий Финашин

Дмитрий Финашин

Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер

Куда сейчас двигается война

По словам Дмитрия Финашина, сейчас война движется в сторону Киева — где-то медленно, где-то немного быстрее, но пока в сторону Киева.

При наличии данных технических средств, при наличии нынешнего состояния мобилизации, количества личного состава недостаточно, пока двигаемся назад понемногу, но как есть. Общее хотелось, чтобы в сторону Победы [двигались].

По мнению военного, в будущем возможно движение в сторону паритета технических средств — дронов и всего прочего.

Это приведет к большой серой зоне, где через применение дронов не сможет пройти ни техника, ни пехота. Дальше уже будем видеть, то будет интересно.

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