Я не успокоюсь, пока большая часть военных преступников РФ не будет наказана — Герой Украины Дмитрий Финашин

Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер Дмитрий Финашин рассказал online.ua, почему война лично для каждого, и каким он видит будущее боевых действий.
Война личная для каждого
Дмитрий Финашин говорит, что война в определенной степени лично для каждого, потому что каждый хочет свести свои счета, у каждого забрали что-то свое.
Куда сейчас двигается война
По словам Дмитрия Финашина, сейчас война движется в сторону Киева — где-то медленно, где-то немного быстрее, но пока в сторону Киева.
По мнению военного, в будущем возможно движение в сторону паритета технических средств — дронов и всего прочего.
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