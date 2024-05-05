Я не успокоюсь, пока большая часть военных преступников РФ не будет наказана — Герой Украины Дмитрий Финашин

У меня это, кроме моих друзей и товарищей, это вся молодость, прошедшая в армии, — я там с 21 года. Это время, это здоровье — это для меня уже лично.

Я знаю, что я не успокоюсь, пока хотя бы большая часть тех людей, которые причастны ко всем ужасам, которые происходили на нашей территории, не будут наказаны. Я хочу наказания, справедливости, потому что они совершали очень много военных преступлений и за них нужно наказать кого-нибудь.