Я не заспокоюся, поки більша частина воєнних злочинців РФ не буде покарана — Герой України Дмитро Фінашин

У мене це, окрім моїх друзів і товаришів, це вся молодість, яка пройшла у війську — я там з 21 року. Це забраний час, це здоров'я — це для мене вже особисто.

Я знаю, що я не заспокоюся, поки хоча б більша частина з тих людей, які причетні до всіх жахів, які відбувалися на нашій території, не будуть покарані. Я хочу покарання, справедливості, тому що вони творили дуже багато воєнних злочинів і за них треба покарати когось.