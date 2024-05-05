Я не заспокоюся, поки більша частина воєнних злочинців РФ не буде покарана — Герой України Дмитро Фінашин

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер Дмитро Фінашин розповів online.ua, чому війна є особистою для кожного, та яким він бачить майбутнє бойових дій.
Війна особиста для кожного
Дмитро Фінашин каже, що війна певною мірою є особистою для кожного, тому що кожен хоче звести свої рахунки, в кожного забрали щось своє.
Куди зараз рухається війна
За словами Дмитра Фінашина, зараз війна рухається в сторону Києва — десь повільно, десь трошки швидше, — але поки що в сторону Києва.
На думку військового, в майбутньому можливий рух в бік паритету технічних засобів — дронів і всього іншого.
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