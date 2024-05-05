Я не заспокоюся, поки більша частина воєнних злочинців РФ не буде покарана — Герой України Дмитро Фінашин
Категорія
Україна
Дата публікації

Я не заспокоюся, поки більша частина воєнних злочинців РФ не буде покарана — Герой України Дмитро Фінашин

Дмитро Фінашин
Джерело:  online.ua

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер Дмитро Фінашин розповів online.ua, чому війна є особистою для кожного, та яким він бачить майбутнє бойових дій.

Війна особиста для кожного

 Дмитро Фінашин каже, що війна певною мірою є особистою для кожного, тому що кожен хоче звести свої рахунки, в кожного забрали щось своє.

У мене це, окрім моїх друзів і товаришів, це вся молодість, яка пройшла у війську — я там з 21 року. Це забраний час, це здоров'я — це для мене вже особисто.

Я знаю, що я не заспокоюся, поки хоча б більша частина з тих людей, які причетні до всіх жахів, які відбувалися на нашій території, не будуть покарані. Я хочу покарання, справедливості, тому що вони творили дуже багато воєнних злочинів і за них треба покарати когось.

 Дмитро Фінашин

 Дмитро Фінашин

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер

Куди зараз рухається війна

За словами Дмитра Фінашина, зараз війна рухається в сторону Києва — десь повільно, десь трошки швидше, — але поки що в сторону Києва.

При наявності даних технічних засобів, при наявності нинішнього стану мобілізації, кількості особового складу недостатньо, — поки що рухаємось назад потроху, але як є. Загально хотілося щоб в бік Перемоги [рухалися].

На думку військового, в майбутньому можливий рух в бік паритету технічних засобів — дронів і всього іншого.

Це призведе до великої сірої зони, де через застосування дронів не зможе пройти ні техніка, ні піхота. Далі вже будемо бачити, то вже буде цікаво.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як надання ATACMS Україні вплине на воєнні стратегії Кремля — дані Business Insider
ATACMS
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як українці сприймають ветеранів війни — відповідь Героя України Дмитра Фінашина
Дмитро Фінашин
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Тут вибір простий. Герой України Дмитро Фінашин про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?