Як українці сприймають ветеранів війни — відповідь Героя України Дмитра Фінашина

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер Дмитро Фінашин зустрів повномасштабне вторгнення Росії на Луганщині. У травні 2022 року під час бою на Донеччині він отримав важке поранення та вважався загиблим. Однак Дмитро вижив, пройшов реабілітацію після втрати руки, та повернувся до лав Сил оборони України.
Він поділився з online.ua, як цивільні українці реагують на ветеранів, та на що їм потрібно звертати увагу.
Суспільству треба призвичаїтися до ветеранів
Дмитро Фінашин розповідає, що надмірної уваги від цивільних немає — люди живуть своїм життям.
За словами Фінашина, десь треба з розумінням ставитися, десь почитати літератури, як ставитися до таких людей, бо ПТСР — це історія, яка буде в багатьох.
Також Фінашин поділився своїм досвідом з пандусами: “ти приходиш, там п'ять сходинок крутих. Я по ним трошки з обережністю підіймаюся і там до них просто приварено два півтораметрових швелера під кутом 45 градусів і ти дивишся і розумієш, що це нібито зробили, щоб людина могла піднятися на кріслі”.
Після служби, каже Дмитро Фінашин, як не крути, але всі повернуться до свого цивільного життя, так, в статусі ветерана, але потрібно буде жити.
Кожен має подумати про те, як як саме створити оці можливості для цих людей.
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