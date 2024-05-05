Как украинцы воспринимают ветеранов войны — ответ Героя Украины Дмитрия Финашина

Он поделился с online.ua, как гражданские украинцы реагируют на ветеранов и на что им нужно обращать внимание.

Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер Дмитрий Финашин встретил полномасштабное вторжение России в Луганской области. В мае 2022 года во время боя в Донецкой области он получил тяжелое ранение и считался погибшим. Однако Дмитрий выжил, прошел реабилитацию после потери руки и вернулся в ряды Сил обороны Украины.

Обществу нужно привыкнуть к ветеранам

Дмитрий Финашин рассказывает, что излишнего внимания от гражданских нет — люди живут своей жизнью.

Часто даже если в форме, хотя я по форме очень редко, то вообще смотрят в другую сторону и делают вид, что у тебя не существует. Если ты просто идешь, то кто-то смотрит так придирчиво, спрятал ли где-то руку внутрь куртки или у тебя нет руки. Разве что в таком виде. Дмитрий Финашин Офицер Национальной гвардии, снайпер, Герой Украины

Общество не знает, как себя вести. Им нужно привыкнуть, потому что ветераны — это люди уже специфические, это люди, которые имеют свои психологические травмы и очень тяжелый пережитый опыт. Поделиться

По словам Финашина, надо с пониманием относиться, почитать литературы, как относиться к таким людям, потому что ПТСР — это история, которая будет у многих.

Например бизнесу — открываешь свой магазин, кладешь брусчатку или плиточку возле своего помещения, сделай, пожалуйста, съезд с тротуара на дорогу, подумай о других, тебе и мамы с колясочками будут благодарны и все. Поделиться

Также Финашин поделился своим опытом с пандусами: “ты приходишь, там пять ступенек крутых. Я по ним немножко с осторожностью поднимаюсь и там к ним просто приварено два полутораметровых швеллера под углом 45 градусов и ты смотришь и понимаешь, что это якобы сделали, чтобы человек мог подняться на кресле”.

Вроде бы согласно закону есть? Есть. Я бы посадил владельца этого магазина в то кресло и сказал, ану съезжай. Это просто издевательство над людьми. Это пренебрежение к людям, как мне кажется. Я бы за такое жестоко наказывал. Поделиться

После службы, говорит Дмитрий Финашин, как ни крути, но все вернутся в свою гражданскую жизнь, да, в статусе ветерана, но нужно будет жить.