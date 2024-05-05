Как украинцы воспринимают ветеранов войны — ответ Героя Украины Дмитрия Финашина

Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер Дмитрий Финашин встретил полномасштабное вторжение России в Луганской области. В мае 2022 года во время боя в Донецкой области он получил тяжелое ранение и считался погибшим. Однако Дмитрий выжил, прошел реабилитацию после потери руки и вернулся в ряды Сил обороны Украины.
Он поделился с online.ua, как гражданские украинцы реагируют на ветеранов и на что им нужно обращать внимание.
Обществу нужно привыкнуть к ветеранам
Дмитрий Финашин рассказывает, что излишнего внимания от гражданских нет — люди живут своей жизнью.
По словам Финашина, надо с пониманием относиться, почитать литературы, как относиться к таким людям, потому что ПТСР — это история, которая будет у многих.
Также Финашин поделился своим опытом с пандусами: “ты приходишь, там пять ступенек крутых. Я по ним немножко с осторожностью поднимаюсь и там к ним просто приварено два полутораметровых швеллера под углом 45 градусов и ты смотришь и понимаешь, что это якобы сделали, чтобы человек мог подняться на кресле”.
После службы, говорит Дмитрий Финашин, как ни крути, но все вернутся в свою гражданскую жизнь, да, в статусе ветерана, но нужно будет жить.
Каждый должен подумать о том, как именно создать эти возможности для этих людей.
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