Почему броня от мобилизации — не выход. Ветеран "Киборг" расставит все точки над “i”

Многие украинцы до сих пор верят в то, что броня от мобилизации спасет их жизнь. Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК Роман “Киборг” Сивкив во время интервью online.ua призвал всех наконец посмотреть правде в глаза — броня от мобилизации никого не защитит от российских оккупантов.

Армию РФ нужно остановить немедленно, а не ждать полной оккупации Украины

Некоторые люди, которые никогда не видели ужасы войны, не осознают всю серьезность и судьбоносность событий, что прямо сейчас разворачивающихся на поле боя.

Им кажется, что броня — выход и спасение, однако это всего лишь самообман.

Кто задумывался, что будет делать российский солдат с львовянином или львовянкой? Не дай Бог, они дойдут до этой территории. А я скажу, что будет — российский паспорт с прикладом в грудь. Россияне будут стрелять в спину, тогда никто не будет прикрываться броней, что он многодетный отец, студент или Конституция Украины. Никто не спросит о состоянии его здоровья. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Военнослужащий откровенно признается, что когда-то, в гражданской жизни, он был профессиональным садовником — выращивал пшеницу на хлеб.

Ему пришлось оставить любимое дело ради защиты родины еще в далеком 2014 году, ведь у “Киборга” уже тогда сформировалось осознание важности борьбы за независимость.

Я служил на фронте с августа 2014 года по конец ноября 2017 года. И 24 февраля (2022 — ред.), в 04:00, снова ушел в свою боевую бригаду. Я первым автобусом поехал на восток с 80 ОДШБр, — вспоминает Роман Сивкив. Поделиться

Что интересно, воин получил позывной “Киборг”, поскольку был единственным в своей бригаде, кто защищал Донецкий аэропорт.