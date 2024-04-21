Почему броня от мобилизации — не выход. Ветеран "Киборг" расставит все точки над “i”

Многие украинцы до сих пор верят в то, что броня от мобилизации спасет их жизнь. Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК Роман “Киборг” Сивкив во время интервью online.ua призвал всех наконец посмотреть правде в глаза — броня от мобилизации никого не защитит от российских оккупантов.
Армию РФ нужно остановить немедленно, а не ждать полной оккупации Украины
Некоторые люди, которые никогда не видели ужасы войны, не осознают всю серьезность и судьбоносность событий, что прямо сейчас разворачивающихся на поле боя.
Им кажется, что броня — выход и спасение, однако это всего лишь самообман.
Военнослужащий откровенно признается, что когда-то, в гражданской жизни, он был профессиональным садовником — выращивал пшеницу на хлеб.
Ему пришлось оставить любимое дело ради защиты родины еще в далеком 2014 году, ведь у “Киборга” уже тогда сформировалось осознание важности борьбы за независимость.
Что интересно, воин получил позывной “Киборг”, поскольку был единственным в своей бригаде, кто защищал Донецкий аэропорт.
За весь период службы "Киборг" получил 13 ранений. Из-за них он больше не мог воевать на передовой и стал на службу в ТЦК.
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