Чому броня від мобілізації — не вихід. Ветеран "Кіборг" розставити всі крапки над “і”

Чимало українців досі вірять у те, що броня від мобілізації врятує їхнє життя. Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК Роман “Кіборг” Сивків під час інтерв'ю online.ua закликав усіх нарешті подивитися правді в очі — броня від мобілізації нікого не захистить від російських окупантів.
Армію РФ потрібно зупинити негайно, а не чекати повної окупації України
Деякі люди, які не бачили жахи війни, не усвідомлюють усю серйозність та доленосність подій, що просто зараз розгортаються на полі бою.
Їм здається, що броня — вихід та порятунок, однак це лише самообман.
Військовослужбовець відверто зізнається, що колись, у цивільному житті, він був професійним садівником — вирощував пшеницю на хліб.
Йому довелося залишити улюблену справу заради захисту батьківщини ще в далекому 2014 році, адже у “Кіборга” вже тоді сформувалося усвідомлення важливості боротьби за незалежність.
Що цікаво, воїн отримав позивний “Кіборг”, оскільки був єдиним у своїй бригаді, хто захищав Донецький аеропорт.
За весь період служби “Кіборг” отримав 13 поранень. Через них більше не міг воювати на передовій та став на службу до ТЦК.
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