Чому броня від мобілізації — не вихід. Ветеран "Кіборг" розставити всі крапки над “і”
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому броня від мобілізації — не вихід. Ветеран "Кіборг" розставити всі крапки над “і”

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Чимало українців досі вірять у те, що броня від мобілізації врятує їхнє життя. Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК Роман “Кіборг” Сивків  під час інтерв'ю online.ua закликав усіх нарешті подивитися правді в очі — броня від мобілізації нікого не захистить від російських окупантів.

Армію РФ потрібно зупинити негайно, а не чекати повної окупації України

Деякі люди, які не бачили жахи війни, не усвідомлюють усю серйозність та доленосність подій, що просто зараз розгортаються на полі бою.

Їм здається, що броня — вихід та порятунок, однак це лише самообман.

Хтось задумувався, що буде робити російський солдат з львів'янином чи львів'янкою? Не дай Боже, вони дійдуть до цієї території. А я скажу, що буде — російський паспорт з прикладом у груди. Росіяни будуть стріляти у спину, тоді ніхто не буде прикриватися бронею, що він багатодітний батько, студент або Конституцією України. Ніхто не спитає про стан його здоров'я.

Роман “Кіборг” Сивків

Роман “Кіборг” Сивків

Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Військовослужбовець відверто зізнається, що колись, у цивільному житті, він був професійним садівником — вирощував пшеницю на хліб.

Йому довелося залишити улюблену справу заради захисту батьківщини ще в далекому 2014 році, адже у “Кіборга” вже тоді сформувалося усвідомлення важливості боротьби за незалежність.

Я служив на фронті з серпня 2014 року до кінця листопада 2017 року. І 24 лютого (2022 року — ред.), о 04:00, знову пішов у свою бойову бригаду. Я першим автобусом поїхав на схід з 80 ОДШБр, — згадує Роман Сивків.

Що цікаво, воїн отримав позивний “Кіборг”, оскільки був єдиним у своїй бригаді, хто захищав Донецький аеропорт.

За весь період служби “Кіборг” отримав 13 поранень. Через них більше не міг воювати на передовій та став на службу до ТЦК.

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