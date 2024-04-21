Ветеран Роман Сивкив описал реальное отношение к АТОвцам к 2022 году

Роман Сивков с позывным Киборг рассказал, как в Украине относились к АТОвцам до начала полномасштабного вторжения.
Как в Украине относились к АТОвцам до 2022 года
По его словам, никому не нужны были АТОвцы. В 2019-2020 году их банально водители автобусов не перевозили по удостоверению УБД . Все снова упомянули о них 24 февраля. Они приехали в свою воинскую часть и взяли оружие в руки и отправились в защиту государства.
Боец добавил, что украинское общество проснулось 24 февраля 2022 года, потому что раньше война была где-то далеко. Когда у тебя у дома падает снаряд, тогда люди начинают интересоваться войной и думают, как сохранить свою жизнь.
Люди сами должны помнить, что у нас идет война. Им никто не должен об этом напоминать. Не будет украинской армии — завтра не станет тебя.
Также Киборг подчеркнул, что украинцы пережили множество потерь и еще переживут, поэтому это будет горькая победа.
Какая разница между АТО и полномасштабной войной
"Киборг" получил 13 ранений и выжил благодаря тому, что умею оказывать медицинскую помощь. У меня были ранения шаровые и обломочные в ноги, руки, спину. Правая почка была полностью "черная". Еще однажды обломок пробил каску, но спасла качественная и правильно подобранная амуниция.
Но невозможно сравнить АТО и полномасштабное вторжение — это два разных формата войны. Теперь нет такого, как прекращение режима огня.
Международные организации налагали свои запреты, которые мы должны соблюдать. Теперь нас не могут безнаказанно обстреливать, когда мы из-за ОБСЕ не давали ответа.
С 2022 года гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем раньше. Враг обстреливает мирные города, уничтожает гражданские постройки, больницы и школы.
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