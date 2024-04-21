Ветеран Роман Сивкив описал реальное отношение к АТОвцам к 2022 году

Роман Сивков с позывным Киборг рассказал, как в Украине относились к АТОвцам до начала полномасштабного вторжения.

Как в Украине относились к АТОвцам до 2022 года

По его словам, никому не нужны были АТОвцы. В 2019-2020 году их банально водители автобусов не перевозили по удостоверению УБД . Все снова упомянули о них 24 февраля. Они приехали в свою воинскую часть и взяли оружие в руки и отправились в защиту государства.

Не нужно кричать: "Герои", а потом, когда видишь человека в форме, убегать от него. Роман "Киборг" Сивков Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Боец добавил, что украинское общество проснулось 24 февраля 2022 года, потому что раньше война была где-то далеко. Когда у тебя у дома падает снаряд, тогда люди начинают интересоваться войной и думают, как сохранить свою жизнь.

Люди сами должны помнить, что у нас идет война. Им никто не должен об этом напоминать. Не будет украинской армии — завтра не станет тебя.

Мы достойны потомки князей Киевской Руси. Украина всю свою жизнь борется за независимость. Сначала ее боролись князья, потом гетманы, украинские повстанцы, герои Крут, тогда АТОвцы. Сейчас каждую минуту Вооруженные силы Украины воюют за это. Мы с вами говорим, а где-то там умирает русский, — сказал он. Поделиться

Также Киборг подчеркнул, что украинцы пережили множество потерь и еще переживут, поэтому это будет горькая победа.

Но она будет! Однако, наконец, у нас появятся улыбки на лицах. Мы сможем заниматься тем, чем занимались до войны. У нас будет мирная, тихая, спокойная жизнь в преуспевающей Украине, — добавил он. Поделиться

Какая разница между АТО и полномасштабной войной

Я отдал свои лучшие годы во благо украинского общества. В 25 лет пошел воевать, теперь мне 34. Свой самый энергичный возраст провел на войне, — сказал военный. Поделиться

"Киборг" получил 13 ранений и выжил благодаря тому, что умею оказывать медицинскую помощь. У меня были ранения шаровые и обломочные в ноги, руки, спину. Правая почка была полностью "черная". Еще однажды обломок пробил каску, но спасла качественная и правильно подобранная амуниция.

Но невозможно сравнить АТО и полномасштабное вторжение — это два разных формата войны. Теперь нет такого, как прекращение режима огня.

Международные организации налагали свои запреты, которые мы должны соблюдать. Теперь нас не могут безнаказанно обстреливать, когда мы из-за ОБСЕ не давали ответа.