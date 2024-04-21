Почему добровольцы неделями ждали вступления в ряды ВСУ — Роман "Киборг" Сивкив

“Киборг” рассказал online.ua о невероятном количестве украинских добровольцев, которые хотели защищать страну с 24 февраля 2022 года.

Роман Сивкив с позывным “Киборг” добровольцем защищал Донецкий аэропорт в 2014 году, участвовал в боях на Донеччине и Луганщине. С первого дня полномасштабной войны Роман был на фронте. Комиссованный из-за 13 ранений герой служит в ТЦК.

Добровольцы неделями ждали вступления в ряды ВСУ

В начале полномасштабного вторжения было много добровольцев. Мы выровняли линию обороны ценой множества жизней. Гражданские приспособились к войне и думают, что полномасштабное их не коснется, или боятся погибнуть на фронте.

Я и являюсь доказательством того, что можно воевать шесть лет на передовой и выжить, благодаря своим умениям и навыкам. Роман Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Добровольцы — это люди, которые оставили все и стояли неделями под военкоматом, чтобы попасть в украинское войско. Это люди, которые сейчас подписывают контракт с ВСУ.

Они достойные сыновья и дочери своего народа. Это лучшие люди украинской нации, ежедневно отдающие свою жизнь и здоровье за нашу независимость.

В государстве, на которое напали, никто не должен раздавать повестки. Люди сами должны вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

Люди, которые ушли воевать, знали, что они делают. Они могли бодрствовать по 48 часов, но выполнить боевое задание. К сожалению, ресурс организма исчерпывающий.

Человек не может в таком ритме воевать больше 6 месяцев. Если мозг еще работает, ноги не могут дойти до соседней посадки. Поделиться

Что изменится после принятия закона о мобилизации в Украине

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, военнообязанные украинцы во время пребывания на улице должны иметь при себе документы и обновить информацию в ТЦК.

Лазуткин подчеркнул, что после вступления в силу закона о мобилизации военнообязанные должны будут иметь при себе документ военного учета.

Это, в частности, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Сотрудники ТЦК смогут проверять соответствующие документы. Поделиться

Также это смогут делать представители полиции и пограничной службы.

Лазуткин подчеркнул, что у военнообязанных будет 60 дней для обновления информации о себе в ТЦК.