Почему добровольцы неделями ждали вступления в ряды ВСУ — Роман "Киборг" Сивкив

Роман Сивкив с позывным “Киборг” добровольцем защищал Донецкий аэропорт в 2014 году, участвовал в боях на Донеччине и Луганщине. С первого дня полномасштабной войны Роман был на фронте. Комиссованный из-за 13 ранений герой служит в ТЦК.
“Киборг” рассказал online.ua о невероятном количестве украинских добровольцев, которые хотели защищать страну с 24 февраля 2022 года.
Добровольцы неделями ждали вступления в ряды ВСУ
В начале полномасштабного вторжения было много добровольцев. Мы выровняли линию обороны ценой множества жизней. Гражданские приспособились к войне и думают, что полномасштабное их не коснется, или боятся погибнуть на фронте.
Добровольцы — это люди, которые оставили все и стояли неделями под военкоматом, чтобы попасть в украинское войско. Это люди, которые сейчас подписывают контракт с ВСУ.
Они достойные сыновья и дочери своего народа. Это лучшие люди украинской нации, ежедневно отдающие свою жизнь и здоровье за нашу независимость.
В государстве, на которое напали, никто не должен раздавать повестки. Люди сами должны вступать в ряды Вооруженных сил Украины.
Люди, которые ушли воевать, знали, что они делают. Они могли бодрствовать по 48 часов, но выполнить боевое задание. К сожалению, ресурс организма исчерпывающий.
Что изменится после принятия закона о мобилизации в Украине
По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, военнообязанные украинцы во время пребывания на улице должны иметь при себе документы и обновить информацию в ТЦК.
Лазуткин подчеркнул, что после вступления в силу закона о мобилизации военнообязанные должны будут иметь при себе документ военного учета.
Это, в частности, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Также это смогут делать представители полиции и пограничной службы.
Лазуткин подчеркнул, что у военнообязанных будет 60 дней для обновления информации о себе в ТЦК.
Кроме этого будет введен электронный кабинет и там можно будет обновлять дистанционно свои данные. Если вы поженились, если у вас родились дети, если вы сменили место жительства, это можно будет скачать благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не обязательна, — объясняет спикер Минобороны.
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