Полномасштабная война и АТО. Ветеран Роман Сивкив указал на ключевую разницу

Роман Сивкив в 2014 году пошел добровольцем на фронт. С позывным "Киборг" защищал Донецкий аэропорт и освобождал Пески. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину — на фронте.
“Киборг” рассказал online.ua, чем отличаются боевые действия в АТО/ООС от большой войны с РФ в 2022-2024 гг.
Разница между АТО и полномасштабной войной
Я отдал свои лучшие годы во благо украинского общества. В 25 лет ушел воевать, теперь мне 34. Свой самый энергичный возраст провел на войне.
Получил 13 ранений и выжил благодаря тому, что умею оказывать медицинскую помощь. У меня были ранения пулевые и осколковые в ноги, руки, спину. Правая почка была полностью "черная". Еще однажды обломок пробил каску, но спасла качественная и правильно подобранная амуниция.
Но невозможно сравнить АТО и полномасштабное вторжение — это два разных формата войны. Теперь нет такого, как прекращение режима огня.
С 2022 года гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем раньше. Враг обстреливает мирные города, уничтожает цивильные строения, больницы и школы.
Наша мотивация — уничтожить врага. И она неизменна с 2014 года, ведь россияне до сих пор на наших территориях.
Армию РФ нужно остановить немедленно, а не ждать полной оккупации Украины
Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК Роман “Киборг” Сивкив во время интервью online.ua призвал всех наконец посмотреть правде в глаза — броня от мобилизации никого не защитит от российских оккупантов.
Некоторые люди, не видевшие ужасы войны, не осознают всю серьезность и судьбоносность событий, прямо сейчас разворачивающихся на поле боя.
Им кажется, что броня — выход и спасение, однако это лишь самообман.
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