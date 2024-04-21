Полномасштабная война и АТО. Ветеран Роман Сивкив указал на ключевую разницу

“Киборг” рассказал online.ua, чем отличаются боевые действия в АТО/ООС от большой войны с РФ в 2022-2024 гг.

Роман Сивкив в 2014 году пошел добровольцем на фронт. С позывным "Киборг" защищал Донецкий аэропорт и освобождал Пески. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину — на фронте.

Разница между АТО и полномасштабной войной

Я отдал свои лучшие годы во благо украинского общества. В 25 лет ушел воевать, теперь мне 34. Свой самый энергичный возраст провел на войне.

Получил 13 ранений и выжил благодаря тому, что умею оказывать медицинскую помощь. У меня были ранения пулевые и осколковые в ноги, руки, спину. Правая почка была полностью "черная". Еще однажды обломок пробил каску, но спасла качественная и правильно подобранная амуниция.

Я получил позывной “Киборг”, потому что единственный в своей бригаде, кто защищал Донецкий аэропорт. Воевал в селе Пески Донецкой области, дальше был Донецкий аэропорт, ну и после того в Луганской области — это Счастье, Станица Луганская, Дмитровка, Победа. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Но невозможно сравнить АТО и полномасштабное вторжение — это два разных формата войны. Теперь нет такого, как прекращение режима огня.

Международные организации налагали свои запреты, которые мы должны соблюдать. Теперь нас не могут безнаказанно обстреливать, когда мы из-за ОБСЕ не давали ответа. Поделиться

С 2022 года гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем раньше. Враг обстреливает мирные города, уничтожает цивильные строения, больницы и школы.

Наша мотивация — уничтожить врага. И она неизменна с 2014 года, ведь россияне до сих пор на наших территориях.

Армию РФ нужно остановить немедленно, а не ждать полной оккупации Украины

Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК Роман “Киборг” Сивкив во время интервью online.ua призвал всех наконец посмотреть правде в глаза — броня от мобилизации никого не защитит от российских оккупантов.

Некоторые люди, не видевшие ужасы войны, не осознают всю серьезность и судьбоносность событий, прямо сейчас разворачивающихся на поле боя.

Им кажется, что броня — выход и спасение, однако это лишь самообман.