Повномасштабна війна та АТО. Ветеран Роман Сивків вказав на ключову різницю

“Кіборг” розповів online.ua, чим відрізняються бойові дії в АТО/ООС від “великої війни” з РФ у 2022-2024 рр.

Роман Сивків у 2014 році пішов добровольцем на фронт. З позивним “Кіборг” захищав Донецький аеропорт і звільняв Піски. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну — на фронті.

Різниця між АТО і повномасштабною війною

Я віддав свої найкращі роки на благо українського суспільства. У 25 років пішов воювати, тепер мені 34. Свій найенергійніший вік провів на війні.

Отримав 13 поранень і вижив завдяки тому, що вмію надавати домедичну допомогу. У мене були поранення кульові та уламкові у ноги, руки, спину. Права нирка була повністю “чорна”. Ще одного разу уламок пробив каску, але врятувала якісна та правильно підібрана амуніція.

Я отримав позивний “Кіборг”, бо єдиний у своїй бригаді, хто захищав Донецький аеропорт. Воював у селі Піски Донецької області, далі був Донецький аеропорт, ну і після того у Луганській області — це Щастя, Станиця Луганська, Дмитрівка, Побєда. Роман “Кіборг” Сивків Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Але неможливо порівняти АТО і повномасштабне вторгнення — це два різних формати війни. Тепер немає такого, як припинення режиму вогню.

Міжнародні організації накладали свої заборони, яких ми мали дотримуватися. Тепер нас не можуть безкарно обстрілювати, коли ми через ОБСЄ не давали відповідь. Поширити

З 2022 року набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж раніше. Ворог обстрілює мирні міста, знищує цивільні будівлі, лікарні та школи.

Наша мотивація — знищити ворога. І вона незмінна з 2014 року, адже росіяни досі на наших територіях.

Армію РФ потрібно зупинити негайно, а не чекати повної окупації України

Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК Роман “Кіборг” Сивків під час інтерв'ю online.ua закликав усіх нарешті подивитися правді в очі — броня від мобілізації нікого не захистить від російських окупантів.

Деякі люди, які не бачили жахи війни, не усвідомлюють усю серйозність та доленосність подій, що просто зараз розгортаються на полі бою.

Їм здається, що броня — вихід та порятунок, однак це лише самообман.