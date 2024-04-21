Повномасштабна війна та АТО. Ветеран Роман Сивків вказав на ключову різницю
Категорія
Україна
Дата публікації

Повномасштабна війна та АТО. Ветеран Роман Сивків вказав на ключову різницю

АТО
Джерело:  online.ua

Роман Сивків у 2014 році пішов добровольцем на фронт. З позивним “Кіборг” захищав Донецький аеропорт і звільняв Піски. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну — на фронті. 

“Кіборг” розповів online.ua, чим відрізняються бойові дії в АТО/ООС від “великої війни” з РФ у 2022-2024 рр.

Різниця між АТО і повномасштабною війною

Я віддав свої найкращі роки на благо українського суспільства. У 25 років пішов воювати, тепер мені 34. Свій найенергійніший вік провів на війні.

Отримав 13 поранень і вижив завдяки тому, що вмію надавати домедичну допомогу. У мене були поранення кульові та уламкові у ноги, руки, спину. Права нирка була повністю “чорна”. Ще одного разу уламок пробив каску, але врятувала якісна та правильно підібрана амуніція.

Я отримав позивний “Кіборг”, бо єдиний у своїй бригаді, хто захищав Донецький аеропорт. Воював у селі Піски Донецької області, далі був Донецький аеропорт, ну і після того у Луганській області — це Щастя, Станиця Луганська, Дмитрівка, Побєда.

Роман “Кіборг” Сивків

Роман “Кіборг” Сивків

Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Але неможливо порівняти АТО і повномасштабне вторгнення — це два різних формати війни. Тепер немає такого, як припинення режиму вогню.

Міжнародні організації накладали свої заборони, яких ми мали дотримуватися. Тепер нас не можуть безкарно обстрілювати, коли ми через ОБСЄ не давали відповідь.

З 2022 року набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж раніше. Ворог обстрілює мирні міста, знищує цивільні будівлі, лікарні та школи.

Наша мотивація — знищити ворога. І вона незмінна з 2014 року, адже росіяни досі на наших територіях.

Армію РФ потрібно зупинити негайно, а не чекати повної окупації України

Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК Роман “Кіборг” Сивків  під час інтерв'ю online.ua закликав усіх нарешті подивитися правді в очі — броня від мобілізації нікого не захистить від російських окупантів.

Деякі люди, які не бачили жахи війни, не усвідомлюють усю серйозність та доленосність подій, що просто зараз розгортаються на полі бою.

Їм здається, що броня — вихід та порятунок, однак це лише самообман.

Хтось задумувався, що буде робити російський солдат з львів'янином чи львів'янкою? Не дай Боже, вони дійдуть до цієї території. А я скажу, що буде — російський паспорт з прикладом у груди. Росіяни будуть стріляти у спину, тоді ніхто не буде прикриватися бронею, що він багатодітний батько, студент або Конституцією України. Ніхто не спитає про стан його здоров'я.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін призначив нового міністра у справах ветеранів
Кабінет міністрів України
Порхун
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бойовий шлях від Донецького аеропорту. ТЦКашник “Кіборг” про АТО, повістки та міфи про мобілізацію
Роман “Кіборг” Сивків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому броня від мобілізації — не вихід. Ветеран "Кіборг" розставити всі крапки над “і”
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?