Кабмін призначив нового міністра у справах ветеранів

Що відомо про призначення міністра у справах ветеранів

Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича.

Крім того, уряд звільнив з посади заступника Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фаріда Сафарова.

До слова, Олександр Порхун — Герой України. Нагороджений орденом “Золота Зірка”.

Також він колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. З 22 квітня 2020 року призначений на посаду першого заступника Міністра у справах ветеранів України.

Що відомо про звільнення міністерки у справах ветеранів Лапутіної

На початку грудня 2023 року у комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся перший звіт Лапутіної за кілька років її перебування на посаді.

Після звіту члени громадської ради при міністерстві висловили незадоволення роботою міністерки. Зокрема, критикували за погану комунікацію з ветеранами, затримку створення національного військового меморіального кладовища, а експериментальну програму "Помічник ветерана" не вважають корисною.

До Верховної ради України 5 лютого надійшла заява про відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.