У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів.
Рада підтримала відставку Лапутіної з посади очильниці Мінветеранів
Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.
Він зазначив, що «за» проголосували 302 нардепи.
Крім того, профільний Комітет з питань соціальної політики заявив про незадовільну роботу міністерства.
За словами Железняка, сама Лапутіна не прийшла на звіт.
У понеділок, 5 лютого, до Ради надійшла заява Лапутіної про відставку.
Президент Володимир Зеленський також прокоментував відставку міністерки, зазначивши, що разом з прем'єром Денисом Шмигалем вони обговорили «посилення політики героїв» та кроки для того, щоб «розв'язати проблеми у цій сфері», зокрема, перезавантаження.
Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
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