У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів.

Рада підтримала відставку Лапутіної з посади очильниці Мінветеранів

Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Він зазначив, що «за» проголосували 302 нардепи.

Крім того, профільний Комітет з питань соціальної політики заявив про незадовільну роботу міністерства.

Всі доповідачі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра, — написав він. Поширити

За словами Железняка, сама Лапутіна не прийшла на звіт.

У понеділок, 5 лютого, до Ради надійшла заява Лапутіної про відставку.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував відставку міністерки, зазначивши, що разом з прем'єром Денисом Шмигалем вони обговорили «посилення політики героїв» та кроки для того, щоб «розв'язати проблеми у цій сфері», зокрема, перезавантаження.

Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.