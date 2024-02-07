Рада підтримала відставку Лапутіної з посади очильниці Мінветеранів
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада підтримала відставку Лапутіної з посади очильниці Мінветеранів

Лапуніна
Джерело:  Ярослав Железняк

У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів.
 

Рада підтримала відставку Лапутіної з посади очильниці Мінветеранів

Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Він зазначив, що «за» проголосували 302 нардепи.

Крім того, профільний Комітет з питань соціальної політики заявив про незадовільну роботу міністерства.

Всі доповідачі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра, — написав він.

За словами Железняка, сама Лапутіна не прийшла на звіт.

У понеділок, 5 лютого, до Ради надійшла заява Лапутіної про відставку.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував відставку міністерки, зазначивши, що разом з прем'єром Денисом Шмигалем вони обговорили «посилення політики героїв» та кроки для того, щоб «розв'язати проблеми у цій сфері», зокрема, перезавантаження.

Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Шольцу загрожує відставка через відмову постачати Україні важку зброю – Spiegel
Шольцу загрожує відставка через відмову постачати Україні важку зброю – Spiegel
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Відставка Джонсона та прапор України на Зміїному — головне зі звернення Зеленського
Відставка Джонсона та прапор України на Зміїному — головне зі звернення Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Відставка Маккарті створює ризики для подальшої військової допомоги Україні — The Economist
республіканець Кевін Маккарті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?