В среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала отставку Юлии Лапутиной с поста министра по делам ветеранов.
Рада поддержала отставку Лапутиной с должности главы Минветеранов
Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
Он отметил, что «за» проголосовали 302 нардепа.
Кроме того, профильный Комитет по социальной политике заявил о неудовлетворительной работе министерства.
По словам Железняка, сама Лапутина не пришла на отчет.
В понедельник, 5 февраля, в Раду поступило заявление Лапутиной об отставке.
Президент Владимир Зеленский также прокомментировал отставку министерши, отметив, что вместе с премьером Денисом Шмыгалем они обсудили «ужесточение политики героев» и шаги для того, чтобы «решить проблемы в этой сфере», в частности, перезагрузку.
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку
В Верховную Раду Украины 5 февраля поступило заявление об отставке от министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Об этом написал постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук проинформировал, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-