В среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала отставку Юлии Лапутиной с поста министра по делам ветеранов.

Рада поддержала отставку Лапутиной с должности главы Минветеранов

Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Он отметил, что «за» проголосовали 302 нардепа.

Кроме того, профильный Комитет по социальной политике заявил о неудовлетворительной работе министерства.

Все докладчики, как от власти, так и оппозиции, разносили в выступлениях министра, — написал он. Поделиться

По словам Железняка, сама Лапутина не пришла на отчет.

В понедельник, 5 февраля, в Раду поступило заявление Лапутиной об отставке.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал отставку министерши, отметив, что вместе с премьером Денисом Шмыгалем они обсудили «ужесточение политики героев» и шаги для того, чтобы «решить проблемы в этой сфере», в частности, перезагрузку.

Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

В Верховную Раду Украины 5 февраля поступило заявление об отставке от министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Об этом написал постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук проинформировал, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.