Кабмин назначил нового министра по делам ветеранов

Что известно о назначении министра по делам ветеранов

Кабмин принял распоряжение о временном возложении на исполнение обязанностей министра по делам ветеранов на Порхуна Александра Владимировича.

Кроме того, правительство уволило с должности заместителя Министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарида Сафарова.

К слову, Александр Порхун — Герой Украины. Награжден орденом "Золотая Звезда".

Также он бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. С 22 апреля 2020 г. назначен на должность первого заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Что известно об увольнении министерши по делам ветеранов Лапутиной

В начале декабря 2023 года в комитете Совета по социальной политике и защите прав ветеранов состоялся первый отчет Лапутиной за несколько лет его пребывания в должности.

После отчета члены общественного совета при министерстве выразили недовольство работой министерки. В частности, критиковали за плохую коммуникацию с ветеранами, задержку создания национального военного мемориального кладбища, а экспериментальную программу "Помощник ветерана" не считают полезной.

В Верховную Раду Украины 5 февраля поступило заявление об отставке министерки по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.