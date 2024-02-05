Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Юлия Лапутина подала заявление на увольнение с должности главы Министерства по делам ветеранов. Она руководила ведомством с 18 декабря 2020 года.

Лапутина хочет уйти с министерской должности

В Верховную Раду Украины 5 февраля поступило заявление об отставке от министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Об этом написал постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук проинформировал, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Что известно о Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина занимала в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Долгое время работала в контрразведке.

В начале 1990-х, во времена создания антитеррористического центра СБУ "Альфа", Лапутина работала старшим офицером спецподразделения. Участвовала в нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности.

В 2014 году в составе первой объединенной группы СБУ работала в оккупированном Краматорске, занималась разведкой, сбором и передачей информации. После освобождения Краматорска от пророссийских формирований инициировала акцию "Краматорск – Украина", которую подхватили в других городах.

В том же году Лапутина была назначена на должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил полковнику Службы безопасности Украины Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора.

18 декабря 2020 года она была назначена министершей по делам ветеранов – после того, как 15 декабря 65-летний министр по делам ветеранов Сергей Бессараб в связи с состоянием здоровья написал заявление об увольнении.