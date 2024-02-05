Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Юлія Лапутіна подала заяву на звільнення з посади очільниці Міністерства у справах ветеранів. Вона керувала установою з 18 грудня 2020 року.
Лапутіна хоче піти з міністерської посади
До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Що відомо про Юлію Лапутіну
Юлія Лапутіна обіймала в СБУ посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Захистила кандидатську дисертацію з психології. Довгий час працювала в контррозвідці.
На початку 1990-х, у часи створення антитерористичного центру СБУ "Альфа", Лапутіна працювала старшою офіцеркою спецпідрозділу. Брала участь в нейтралізації сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.
Протягом 2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки.
У 2014 році у складі першої об'єднаної групи СБУ працювала в окупованому Краматорську, займалася розвідкою, збором та передачею інформації. Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію "Краматорськ – це Україна", яку підхопили в інших містах.
У тому ж році Лапутіна була призначена на посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки
У березні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв полковнику Служби безпеки України Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.
18 грудня 2020 року її призначили міністеркою у справах ветеранів – після того, як 15 грудня 65-річний міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб у зв'язку зі станом здоров'я написав заяву про звільнення.
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