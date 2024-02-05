Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Юлія Лапутіна подала заяву на звільнення з посади очільниці Міністерства у справах ветеранів. Вона керувала установою з 18 грудня 2020 року.

Лапутіна хоче піти з міністерської посади

До Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Що відомо про Юлію Лапутіну

Юлія Лапутіна обіймала в СБУ посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Захистила кандидатську дисертацію з психології. Довгий час працювала в контррозвідці.

На початку 1990-х, у часи створення антитерористичного центру СБУ "Альфа", Лапутіна працювала старшою офіцеркою спецпідрозділу. Брала участь в нейтралізації сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.

Протягом 2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки.

У 2014 році у складі першої об'єднаної групи СБУ працювала в окупованому Краматорську, займалася розвідкою, збором та передачею інформації. Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію "Краматорськ – це Україна", яку підхопили в інших містах.

У тому ж році Лапутіна була призначена на посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

У березні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв полковнику Служби безпеки України Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.

18 грудня 2020 року її призначили міністеркою у справах ветеранів – після того, як 15 грудня 65-річний міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб у зв'язку зі станом здоров'я написав заяву про звільнення.