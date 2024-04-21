Чому добровольці тижнями чекали вступу до лав ЗСУ — Роман “Кіборг” Сивків

“Кіборг” розповів online.ua про неймовірну кількість українських добровольців, які хотіли захищати країну з 24 лютого 2022 року.

Роман Сивків із позивним “Кіборг” добровольцем захищав Донецький аеропорт у 2014 році, брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. З першого дня повномасштабної війни Роман був на фронті. Комісований через 13 поранень герой наразі служить у ТЦК.

Добровольці тижнями чекали вступу до лав ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення було багато добровольців. Ми вирівняли лінію оборони ціною безлічі життів. Цивільні пристосувалися до війни й думають, що повномасштабне їх не торкнеться, або ж бояться загинути на фронті.

Я і є доказом того, що можна воювати шість років на передовій і вижити, завдяки своїм умінням і навичкам. Роман Сивків Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Добровольці — це люди, які залишили все і стояли тижнями під військкоматом, аби потрапити до українського війська. Це люди, які зараз підписують контракт зі ЗСУ.

Вони — гідні сини та дочки свого народу. Це найкращі люди української нації, які щодня віддають своє життя та здоров'я за нашу незалежність.

У державі, на яку напали, ніхто не мав би роздавати повістки. Люди самі повинні вступати до лав Збройних сил України.

Люди, які пішли воювати, знали, що вони роблять. Вони могли не спати по 48 годин, але виконати бойове завдання. На жаль, ресурс організму вичерпний.

Людина не може у такому ритмі воювати більше, як 6 місяців. Якщо мозок ще працює, то ноги не можуть дійти до сусідньої посадки. Поширити

Що зміниться після ухвалення закону про мобілізацію в Україні

За словами спікера Міноборони Дмитра Лазуткіна, військовозобов'язані українці під час перебування на вулиці повинні мати при собі документи та оновити інформацію в ТЦК.

Лазуткін підкреслив, що після набуття чинності закону про мобілізацію військовозобов’язані повинні будуть мати при собі документ військового обліку.

Це, зокрема, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років.

Працівники ТЦК зможуть перевіряти відповідні документи. Поширити

Також це зможуть робити представники поліції та прикордонної служби.

Лазуткін підкреслив, що у військовозобов’язаних буде 60 днів для оновлення інформації про себе у ТЦК.