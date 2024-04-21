Ветеран Роман Сивків описав реальне ставлення до АТОвців до 2022 року

Роман Сивків із позивним “Кіборг” розповів, як в Україні відносилися до АТОвців до початку повномасштабного вторгнення.

Як в Україні відносилися до АТОвців до 2022 року

За його словами, нікому не були потрібні АТОвці. У 2019-2020 році їх банально водії автобусів не перевозили по посвідченню УБД . Усі знову згадали про них 24 лютого. Вони приїхали до своєї військової частини та взяли зброю до рук і вирушили на захист держави.

Не потрібно кричати: “Герої”, а потім, коли бачиш людину у формі, тікати від неї. Роман “Кіборг” Сивків Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Боєць додав, що українське суспільство прокинулося 24 лютого 2022 року, тому що раніше війна була десь далеко. Коли у тебе біля хати падає снаряд, тоді люди починають цікавитися війною та думають, як зберегти своє життя.

Люди самі повинні пам'ятати, що у нас триває війна. Їм не має ніхто про це нагадувати. Не буде української армії — завтра не стане тебе.

Ми гідні нащадки князів Київської Русі. Україна все своє життя бореться за незалежність. Спочатку її виборювали князі, потім гетьмани, українські повстанці, герої Крут, тоді АТОвці. Зараз кожної хвилини Збройні сили України воюють за це. Ми з вами говоримо, а десь там вмирає руський, — сказав він. Поширити

Також “Кіборг” підкреслив, що українці пережили безліч втрат і ще переживуть, тому це буде гірка перемога.

Але вона буде! Проте нарешті у нас з’являться посмішки на обличчях. Ми зможемо займатися тим, чим займалися до війни. У нас буде мирне, тихе, спокійне життя у процвітаючій Україні, — додав він. Поширити

Яка різниця між АТО і повномасштабною війною

Я віддав свої найкращі роки на благо українського суспільства. У 25 років пішов воювати, тепер мені 34. Свій найенергійніший вік провів на війні, — сказав військовий. Поширити

“Кіборг” отримав 13 поранень і вижив завдяки тому, що вмію надавати домедичну допомогу. У мене були поранення кульові та уламкові у ноги, руки, спину. Права нирка була повністю “чорна”. Ще одного разу уламок пробив каску, але врятувала якісна та правильно підібрана амуніція.

Але неможливо порівняти АТО і повномасштабне вторгнення — це два різних формати війни. Тепер немає такого, як припинення режиму вогню.

Міжнародні організації накладали свої заборони, яких ми мали дотримуватися. Тепер нас не можуть безкарно обстрілювати, коли ми через ОБСЄ не давали відповідь.