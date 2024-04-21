Ветеран Роман Сивків описав реальне ставлення до АТОвців до 2022 року

Роман Сивків із позивним “Кіборг” розповів, як в Україні відносилися до АТОвців до початку повномасштабного вторгнення.
Як в Україні відносилися до АТОвців до 2022 року
За його словами, нікому не були потрібні АТОвці. У 2019-2020 році їх банально водії автобусів не перевозили по посвідченню УБД . Усі знову згадали про них 24 лютого. Вони приїхали до своєї військової частини та взяли зброю до рук і вирушили на захист держави.
Боєць додав, що українське суспільство прокинулося 24 лютого 2022 року, тому що раніше війна була десь далеко. Коли у тебе біля хати падає снаряд, тоді люди починають цікавитися війною та думають, як зберегти своє життя.
Люди самі повинні пам'ятати, що у нас триває війна. Їм не має ніхто про це нагадувати. Не буде української армії — завтра не стане тебе.
Також “Кіборг” підкреслив, що українці пережили безліч втрат і ще переживуть, тому це буде гірка перемога.
Яка різниця між АТО і повномасштабною війною
“Кіборг” отримав 13 поранень і вижив завдяки тому, що вмію надавати домедичну допомогу. У мене були поранення кульові та уламкові у ноги, руки, спину. Права нирка була повністю “чорна”. Ще одного разу уламок пробив каску, але врятувала якісна та правильно підібрана амуніція.
Але неможливо порівняти АТО і повномасштабне вторгнення — це два різних формати війни. Тепер немає такого, як припинення режиму вогню.
Міжнародні організації накладали свої заборони, яких ми мали дотримуватися. Тепер нас не можуть безкарно обстрілювати, коли ми через ОБСЄ не давали відповідь.
З 2022 року набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж раніше. Ворог обстрілює мирні міста, знищує цивільні будівлі, лікарні та школи.
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