Тут вибір простий. Герой України Дмитро Фінашин про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер Дмитро Фінашин сказав online.ua, що думає про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні та тих, кому “немає за що воювати”.
Антимобілізаційна пропаганда РФ в Україні та її жертви
Герой України Дмитро Фінашин каже, що не хотів би чути зараз в суспільстві пропагандистські антимобілізаційні кампанії.
Насправді, каже Дмитро Фінашин, досить невеликий відсоток суспільства став на захист країни.
Чи забули українці про війну
Фінашин розповідає, що люди адаптувалися до війни, звикли до тривоги, мовляв, прилетіло по Києву, ну і прилетіло: “от росіяни погані, давайте вже щось з цим робіть, де ППО, де Patriot”, і все на цьому закінчується.
Ні, так не працює. Потрібно щось зробити. Це дуже неприємно за дану ситуацію [про звиклість до війни], тому що подивіться на наші кладовища. Забудете, а ті рідні, які поховали своїх синів, друзів, братів, батьків і інших, не забудуть. Як ви можете так легко начхати на їхню думку?
Не повинно так бути, каже Дмитро Фінашин, як мінімум, росіяни не дають нам забути про це, не кажучи про лінію фронту.
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