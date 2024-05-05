Тут вибір простий. Герой України Дмитро Фінашин про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Тут вибір простий. Герой України Дмитро Фінашин про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер Дмитро Фінашин сказав online.ua, що думає про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні та тих, кому “немає за що воювати”.

 Антимобілізаційна пропаганда РФ в Україні та її жертви

Герой України Дмитро Фінашин каже, що не хотів би чути зараз в суспільстві пропагандистські антимобілізаційні кампанії.

Це взагалі жесть: “за що нам воювати”, “поборіть спочатку корупцію”, ще якісь там закиди. Це тисячі відмазок. Люди будуть вигадувати все, аби виправдати себе. Оці суцільні закиди російської пропаганди і наших жертв російської пропаганди ні до чого хорошого не приведуть. Людям потрібно критично мислити. Тут вибір простий: або захищай, або загинь.

Дмитро Фінашин

Дмитро Фінашин

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер

Насправді, каже Дмитро Фінашин, досить невеликий відсоток суспільства став на захист країни.

Ми бачимо зараз, що все важче і важче йдуть збори. Тобто люди, які допомагали війську, також вже починають скочуватись. Дійсно, є люди, які останню копійку віддають, бо розуміють, для чого і чому це потрібно. Але дуже багато людей, яких це не обходить. Що з цим робити? Я не уявляю, це непопулярні рішення.

Чи забули українці про війну

Фінашин розповідає, що люди адаптувалися до війни, звикли до тривоги, мовляв, прилетіло по Києву, ну і прилетіло: “от росіяни погані, давайте вже щось з цим робіть, де ППО, де Patriot”, і все на цьому закінчується.

Ні, так не працює. Потрібно щось зробити. Це дуже неприємно за дану ситуацію [про звиклість до війни], тому що подивіться на наші кладовища. Забудете, а ті рідні, які поховали своїх синів, друзів, братів, батьків і інших, не забудуть. Як ви можете так легко начхати на їхню думку?

Не повинно так бути, каже Дмитро Фінашин, як мінімум, росіяни не дають нам забути про це, не кажучи про лінію фронту.

Подивіться на карту тривог, на прильоти, як можна забувати, як можна жити в своїй бульбашці я не уявляю.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ запустила нову ІПСО з метою зриву мобілізації в Україні — ГУР
Затримання ухилянтів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому броня від мобілізації — не вихід. Ветеран "Кіборг" розставити всі крапки над “і”
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як українці сприймають ветеранів війни — відповідь Героя України Дмитра Фінашина
Дмитро Фінашин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?