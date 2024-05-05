Тут вибір простий. Герой України Дмитро Фінашин про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні

Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер Дмитро Фінашин сказав online.ua, що думає про антимобілізаційну пропаганду РФ в Україні та тих, кому “немає за що воювати”.

Антимобілізаційна пропаганда РФ в Україні та її жертви

Герой України Дмитро Фінашин каже, що не хотів би чути зараз в суспільстві пропагандистські антимобілізаційні кампанії.

Це взагалі жесть: “за що нам воювати”, “поборіть спочатку корупцію”, ще якісь там закиди. Це тисячі відмазок. Люди будуть вигадувати все, аби виправдати себе. Оці суцільні закиди російської пропаганди і наших жертв російської пропаганди ні до чого хорошого не приведуть. Людям потрібно критично мислити. Тут вибір простий: або захищай, або загинь. Дмитро Фінашин Герой України, офіцер Національної гвардії, снайпер

Насправді, каже Дмитро Фінашин, досить невеликий відсоток суспільства став на захист країни.

Ми бачимо зараз, що все важче і важче йдуть збори. Тобто люди, які допомагали війську, також вже починають скочуватись. Дійсно, є люди, які останню копійку віддають, бо розуміють, для чого і чому це потрібно. Але дуже багато людей, яких це не обходить. Що з цим робити? Я не уявляю, це непопулярні рішення. Поширити

Чи забули українці про війну

Фінашин розповідає, що люди адаптувалися до війни, звикли до тривоги, мовляв, прилетіло по Києву, ну і прилетіло: “от росіяни погані, давайте вже щось з цим робіть, де ППО, де Patriot”, і все на цьому закінчується.

Ні, так не працює. Потрібно щось зробити. Це дуже неприємно за дану ситуацію [про звиклість до війни], тому що подивіться на наші кладовища. Забудете, а ті рідні, які поховали своїх синів, друзів, братів, батьків і інших, не забудуть. Як ви можете так легко начхати на їхню думку?

Не повинно так бути, каже Дмитро Фінашин, як мінімум, росіяни не дають нам забути про це, не кажучи про лінію фронту.