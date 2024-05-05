Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер Дмитрий Финашин сказал online.ua, что думает об антимобилизационной пропаганде РФ в Украине и тех, кому "не за что воевать".
Антимобилизационная пропаганда РФ в Украине и ее жертвы
Герой Украины Дмитрий Финашин говорит, что не хотел бы сейчас слышать в обществе пропагандистские антимобилизационные кампании.
На самом деле, говорит Дмитрий Финашин, достаточно небольшой процент общества встал на защиту страны.
Забыли ли украинцы о войне
Финашин рассказывает, что люди адаптировались к войне, привыкли к тревоге, мол, прилетело по Киеву, ну и прилетело: “вот россияне такие плохие, давайте уже что-то с этим делайте, где ПВО, где Patriot”, и все на этом заканчивается.
Нет, так не работает. Нужно что-то делать. Это очень неприятно за данную ситуацию [о привычности к войне], потому что посмотрите на наши кладбища. Забудете, а родные, которые похоронили своих сыновей, друзей, братьев, родителей и других, не забудут. Как вы можете так легко плевать на их мнение?
Не должно быть так, говорит Дмитрий Финашин, как минимум, россияне не дают нам забыть об этом, не говоря о линии фронта.
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