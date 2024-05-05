Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер Дмитрий Финашин сказал online.ua, что думает об антимобилизационной пропаганде РФ в Украине и тех, кому "не за что воевать".

Антимобилизационная пропаганда РФ в Украине и ее жертвы

Герой Украины Дмитрий Финашин говорит, что не хотел бы сейчас слышать в обществе пропагандистские антимобилизационные кампании.

Это вообще жесть: "за что нам воевать", "поборите сначала коррупцию", еще какие-то там упреки. Это тысячи отмазок. Люди будут придумывать все, чтобы оправдать себя. Эти сплошные нарративы российской пропаганды и наших жертв российской пропаганды ни к чему хорошему не приведут. Людям нужно критически мыслить. Здесь выбор прост: либо защищай, либо погибни. Дмитрий Финашин Герой Украины, офицер Национальной гвардии, снайпер

На самом деле, говорит Дмитрий Финашин, достаточно небольшой процент общества встал на защиту страны.

Мы видим сейчас, что все труднее и труднее идут сборы. То есть люди, которые помогали войску, тоже уже начинают скатываться. Действительно есть люди, которые последнюю копейку отдают, потому что понимают, для чего и почему это нужно. Но очень много людей, которых это не беспокоит. Что с этим делать? Я не представляю, это непопулярные решения. Поделиться

Забыли ли украинцы о войне

Финашин рассказывает, что люди адаптировались к войне, привыкли к тревоге, мол, прилетело по Киеву, ну и прилетело: “вот россияне такие плохие, давайте уже что-то с этим делайте, где ПВО, где Patriot”, и все на этом заканчивается.

Нет, так не работает. Нужно что-то делать. Это очень неприятно за данную ситуацию [о привычности к войне], потому что посмотрите на наши кладбища. Забудете, а родные, которые похоронили своих сыновей, друзей, братьев, родителей и других, не забудут. Как вы можете так легко плевать на их мнение?

Не должно быть так, говорит Дмитрий Финашин, как минимум, россияне не дают нам забыть об этом, не говоря о линии фронта.