Дмитро Масловський став Героєм України посмертно — воїн загинув у рукопашному бою
Категорія
Україна
Дата публікації

Дмитро Масловський став Героєм України посмертно — воїн загинув у рукопашному бою

Володимир Зеленський
Масловський

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ звання Героя України. Воїн загинув у рукопашному бою з окупантом.

Головні тези:

  • Дмитро Масловський став Героєм України посмертно за хоробрість у бою з окупантом.
  • Володимир Зеленський присвоїв старшому солдату звання Героя України за його взірцеву хоробрість.
  • Відео з місця бою показало, як Дмитро Масловський вступив у рукопашний бій з ворожим штурмовиком, проявивши величезну самопожертву.
  • Україна завжди пам'ятатиме героїв, якими стають воїни, як Дмитро Масловський, який дав життя за свою країну.
  • Співчуття сім'ї та рідним Дмитра Масловського, хто віддав життя за волю і незалежність України.

Дмитро Масловський став Героєм України посмертно

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Останній бій Дмитра, бій у Донецькій області, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Дмитро Масловський: що відомо

Дмитро Масловський був воїном 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Народився 7 листопада 1994-го в Любашівській громаді Одеської області.

Нещодавно мережею поширилось відео, що було зроблено на місці бою. На ньому Дмитро вступив у рукопашний бій з ворожим штурмовиком. Воїн кинув гранату через вікно приватного будинку, але після того, як спроби вибити окупанта не увінчались успіхом — вирвав у росіянина автомат та перейшов до рукопашного бою.

Під час бою ворогу вдалося перехопити ніж, яким він завдав Дмитру поранення. Наприкінці український боєць звернувся до супротивника, подякувавши йому за бій та прощаючись.

"Дай я помру. Іди, будь ласка, я хочу піти сам. Дякую тобі, ти був найкращим бійцем у світі. Прощай", — сказав Дмитро.

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