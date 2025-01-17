Дмитро Масловський став Героєм України посмертно — воїн загинув у рукопашному бою

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дмитро Масловський був воїном 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Народився 7 листопада 1994-го в Любашівській громаді Одеської області.

Нещодавно мережею поширилось відео, що було зроблено на місці бою. На ньому Дмитро вступив у рукопашний бій з ворожим штурмовиком. Воїн кинув гранату через вікно приватного будинку, але після того, як спроби вибити окупанта не увінчались успіхом — вирвав у росіянина автомат та перейшов до рукопашного бою.