Українські військові знищили п’ять російських гармат за допомогою ударних дронів у районі Великої Новосілки.
Головні тези:
- Українські ЗСУ продемонстрували успішну операцію знищення п'яти гармат РФ у Великій Новосілці за допомогою ударних дронів.
- Російські війська обстрілювали населений пункт, що призвело до руйнування будівель, але дії українських військових допомогли зупинити агресію.
- Генштаб повідомив про значні втрати армії РФ за останню добу, включаючи знищення танків, бронемашин та артилерійських систем.
- Відеозапис підтверджує ефективність застосування українських безпілотних систем у боротьбі з агресором.
- Операція ЗСУ щедро збагатила статистику успішних ударів проти ворожих військ, доводячи важливість та ефективність використання сучасних технологій на полі бою.
Як ЗСУ ліквідували російські гармати у Великій Новосілці
Як зазначається, російська армія розмістила свою артилерію на околицях Великої Новосілки та регулярно обстрілювала селище, що призвело до повного руйнування всіх будівель.
У результаті точних ударів українських операторів дронів було знищено п’ять ворожих гармат.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9831 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 20 531(+12) од.;
артилерійських систем — 22 339 (+16) од.;
РСЗВ — 1263 од.;
засоби ППО — 1050 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 327 (+74) од.;
крилаті ракети — 3 053 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 183 (+59) од.;
спеціальна техніка — 3716 (+1) од.
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