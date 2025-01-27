ЗСУ показали знищення дронами гармат РФ у Великій Новосілці — відео

Українські військові знищили п’ять російських гармат за допомогою ударних дронів у районі Великої Новосілки.

Як ЗСУ ліквідували російські гармати у Великій Новосілці

Як зазначається, російська армія розмістила свою артилерію на околицях Великої Новосілки та регулярно обстрілювала селище, що призвело до повного руйнування всіх будівель.

Окупанти цілеспрямовано та хаотично обстрілювали населений пункт. Наші воїни вирішили позбавити їх такої можливості, — йдеться в повідомленні. Поширити

У результаті точних ударів українських операторів дронів було знищено п’ять ворожих гармат.

Кожна успішна операція батальйону безпілотних систем наближає звільнення наших територій. Відданість і професіоналізм наших операторів вкотре доводять, що ворог не залишиться безкарним, — зазначено у повідомленні, яке супроводжується відеозаписом. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1430 російських загарбників, а з техніки знищено: