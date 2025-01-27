ЗСУ показали знищення дронами гармат РФ у Великій Новосілці — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ показали знищення дронами гармат РФ у Великій Новосілці — відео

ОСУВ "Хортиця"
ЗСУ показали знищення дронами гармат РФ у Великій Новосілці — відео
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Українські військові знищили п’ять російських гармат за допомогою ударних дронів у районі Великої Новосілки.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ продемонстрували успішну операцію знищення п'яти гармат РФ у Великій Новосілці за допомогою ударних дронів.
  • Російські війська обстрілювали населений пункт, що призвело до руйнування будівель, але дії українських військових допомогли зупинити агресію.
  • Генштаб повідомив про значні втрати армії РФ за останню добу, включаючи знищення танків, бронемашин та артилерійських систем.
  • Відеозапис підтверджує ефективність застосування українських безпілотних систем у боротьбі з агресором.
  • Операція ЗСУ щедро збагатила статистику успішних ударів проти ворожих військ, доводячи важливість та ефективність використання сучасних технологій на полі бою.

Як ЗСУ ліквідували російські гармати у Великій Новосілці

Як зазначається, російська армія розмістила свою артилерію на околицях Великої Новосілки та регулярно обстрілювала селище, що призвело до повного руйнування всіх будівель.

Окупанти цілеспрямовано та хаотично обстрілювали населений пункт. Наші воїни вирішили позбавити їх такої можливості, — йдеться в повідомленні.

У результаті точних ударів українських операторів дронів було знищено п’ять ворожих гармат.

Кожна успішна операція батальйону безпілотних систем наближає звільнення наших територій. Відданість і професіоналізм наших операторів вкотре доводять, що ворог не залишиться безкарним, — зазначено у повідомленні, яке супроводжується відеозаписом.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9831 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 20 531(+12) од.;

  • артилерійських систем — 22 339 (+16) од.;

  • РСЗВ — 1263 од.;

  • засоби ППО — 1050 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 331 од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 327 (+74) од.;

  • крилаті ракети — 3 053 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 35 183 (+59) од.;

  • спеціальна техніка — 3716 (+1) од.

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