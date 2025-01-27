ВСУ показали уничтожение дронами пушек РФ в Великой Новоселке — видео

Украинские военные уничтожили пять российских пушек с помощью ударных дронов в районе Великой Новоселки.

Как ВСУ ликвидировали российские пушки в Великой Новоселке

Как отмечается, российская армия разместила свою артиллерию в окрестностях Великой Новоселки и регулярно обстреливала поселок, что привело к полному разрушению всех зданий.

оккупанты целенаправленно и хаотично обстреливали населенный пункт. Наши воины решили лишить их такой возможности, говорится в сообщении. Поделиться

В результате точных ударов украинских операторов дронов было уничтожено пять вражеских орудий.

Каждая успешная операция батальона беспилотных систем приближает освобождение наших территорий. Преданность и профессионализм наших операторов в очередной раз доказывают, что враг не останется безнаказанным, — говорится в сообщении, сопровождаемом видеозаписью. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено: