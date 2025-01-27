ВСУ показали уничтожение дронами пушек РФ в Великой Новоселке — видео

Украинские военные уничтожили пять российских пушек с помощью ударных дронов в районе Великой Новоселки.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ продемонстрировали успешную операцию по уничтожению пяти пушек РФ в Великой Новоселке с помощью ударных дронов.
- Российские войска обстреливали населенный пункт, что привело к разрушению построек, но действия украинских военных помогли остановить агрессию.
- Генштаб сообщил о значительных потерях армии РФ за последние сутки, включая уничтожение танков, бронемашин и артиллерийских систем.
- Видеозапись подтверждает эффективность применения украинских беспилотных систем в борьбе с агрессором.
- Операция ВСУ щедро обогатила статистику успешных ударов против вражеских войск, доказывая важность и эффективность использования современных технологий в поле боя.
Как ВСУ ликвидировали российские пушки в Великой Новоселке
Как отмечается, российская армия разместила свою артиллерию в окрестностях Великой Новоселки и регулярно обстреливала поселок, что привело к полному разрушению всех зданий.
В результате точных ударов украинских операторов дронов было уничтожено пять вражеских орудий.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 9831 (+3) ед;
боевых бронированных машин - 20 531 (+12) ед;
артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед;
РСЗО - 1263 ед.;
средства ПВО - 1050 ед;
самолетов - 369 ед.;
вертолетов - 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74) ед;
крылатые ракеты - 3053 ед.;
корабли/катера - 28 ед;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед;
специальная техника - 3716 (+1) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-