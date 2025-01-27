ВСУ показали уничтожение дронами пушек РФ в Великой Новоселке — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ показали уничтожение дронами пушек РФ в Великой Новоселке — видео

ОСГВ "Хортица"
ВСУ показали уничтожение дронами пушек РФ в Великой Новоселке — видео
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Украинские военные уничтожили пять российских пушек с помощью ударных дронов в районе Великой Новоселки.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ продемонстрировали успешную операцию по уничтожению пяти пушек РФ в Великой Новоселке с помощью ударных дронов.
  • Российские войска обстреливали населенный пункт, что привело к разрушению построек, но действия украинских военных помогли остановить агрессию.
  • Генштаб сообщил о значительных потерях армии РФ за последние сутки, включая уничтожение танков, бронемашин и артиллерийских систем.
  • Видеозапись подтверждает эффективность применения украинских беспилотных систем в борьбе с агрессором.
  • Операция ВСУ щедро обогатила статистику успешных ударов против вражеских войск, доказывая важность и эффективность использования современных технологий в поле боя.

Как ВСУ ликвидировали российские пушки в Великой Новоселке

Как отмечается, российская армия разместила свою артиллерию в окрестностях Великой Новоселки и регулярно обстреливала поселок, что привело к полному разрушению всех зданий.

оккупанты целенаправленно и хаотично обстреливали населенный пункт. Наши воины решили лишить их такой возможности, говорится в сообщении.

В результате точных ударов украинских операторов дронов было уничтожено пять вражеских орудий.

Каждая успешная операция батальона беспилотных систем приближает освобождение наших территорий. Преданность и профессионализм наших операторов в очередной раз доказывают, что враг не останется безнаказанным, — говорится в сообщении, сопровождаемом видеозаписью.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 9831 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин - 20 531 (+12) ед;

  • артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед;

  • РСЗО - 1263 ед.;

  • средства ПВО - 1050 ед;

  • самолетов - 369 ед.;

  • вертолетов - 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74) ед;

  • крылатые ракеты - 3053 ед.;

  • корабли/катера - 28 ед;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед;

  • специальная техника - 3716 (+1) ед.

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