Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 82. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 60 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские силы обороны успешно держат рубежи и отражают атаки оккупантов.
- Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении значительного количества техники и личного состава армии РФ.
- Российские захватчики продолжают использовать авиацию и артиллерию в боевых действиях на востоке Украины.
- Напряженная ситуация на фронте требует усиления оборонной стратегии и реагирования на провокацию противника.
Актуальная ситуация на фронте 27 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Александровка, Поповка Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области.
На Харьковском направлении продолжаются четыре боестолкновения в районе Волчанска.
Два штурмовых действия захватчиков произошли вблизи Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.
На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Заречное и Колодец. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Временного Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы продолжаются два боестолкновения.
На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Делиевки и Щербиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 37 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов. Янтарное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили шесть атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки, нанес авиаудара там авиаудара.
На Приднепровском направлении противник однажды безуспешно атаковал позиции наших войск.
На Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Одиннадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 14 КАБ и совершил 156 артиллерийских обстрелов, в том числе два — с РСЗО.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9831 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 20 531 (+12) ед;
артиллерийских систем — 22 339 (+16) ед;
РСЗО — 1263 ед.;
средств ПВО — 1050 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 23 327 (+74) ед;
крылатых ракет — 3053 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 35 183 (+59) ед;
специальной техники — 3716 (+1) ед.
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