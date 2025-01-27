Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Александровка, Поповка Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области.

На Харьковском направлении продолжаются четыре боестолкновения в районе Волчанска.

Два штурмовых действия захватчиков произошли вблизи Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Заречное и Колодец. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Временного Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы продолжаются два боестолкновения.