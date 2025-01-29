ЗСУ ліквідували близько 300 окупантів РФ на Покровському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається напруженою. На цей момент відбулося 152 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Ситуація на сході та півдні України залишається напруженою, загалом відбулося 152 бойових зіткнення.
- Сьогодні на Покровському напрямку у ЗСУ ліквідовано близько 300 окупантів з РФ у результаті 67 атак.
- Українські захисники відбили усі спроби просунутись ворогів в районах Козачої Лопані, Петропавлівки, Ямполівки та інших населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 29 січня
Оперативна інформація станом на 22.00 29.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні держава-терорист завдала 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБів. Окрім того, загарбники залучили для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку російські терористи один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.
Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.
На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Наші воїни відбили 26 ворожих атак.
На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив шість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, два боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку окупанти 15 разів намагались просунутись вперед в районах Кримського та Торецька, також бомбардували Костянтинівку, застосувавши КАБ.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 67 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Два боєзіткнення тривають досі. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Білицьке, Покровськ та Одрадне.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Авіаудару зазнали населені пункти Розлив та Новопавлівка.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, один бій продовжується, Крім того, авіація ворога завдала по власній території 19 авіаударів, скинувши при цьому 35 КАБів.
Бійці ССО здійснили зухвалий наліт на позицію окупантів
Про це командування Сил спецоперацій повідомило у Фейсбуці.
Оператори 3-го полку ССО виявили щонайменше чотирьох російських загарбників, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків російсько-української війни.
Воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали.
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