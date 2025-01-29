ЗСУ ліквідували близько 300 окупантів РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 29.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБів. Окрім того, загарбники залучили для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Наші воїни відбили 26 ворожих атак.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив шість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, два боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.