По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 158 боестолкновений. Украинскими военными были ликвидированы еще 1270 захватчиков из преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали 1270 солдат РФ по результатам 158 боевых столкновений на фронте.
- Российские оккупанты проводили безуспешные атаки на различных направлениях, не достигнув желаемых результатов.
- Потери армии РФ включают около 835 тыс. 940 человек личного состава, а также значительное количество техники и вооружения.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия украинских вооруженных сил нанесли серьезный удар, поразив десять районов сосредоточения техники врага.
Что происходит на фронте
На Харьковщине российские кафиры безуспешно пытались продвинуться в районе Казачьей Лопани.
В направлении Купянска враг 10 раз безуспешно атаковал вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.
В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 26 раз безуспешно атаковала оборонные позиции ВСУ в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.
В направлении Северска с начала суток российские оккупанты уже 6 раз безуспешно пытались потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского. Пока еще продолжаются 2 боеприкосновения.
В направлении Краматорска украинскими военными отражены 10 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.
В направлении Торецкого оккупанты из армии РФ 15 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Крымского и Торецкого.
В направлении Покровска в течение суток преступная армия РФ 72 раза атаковала позиции ВСУ вблизи Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Возрождения, Зверевого, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Дачного и Улакли.
Захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новотщеватое.
На Курщине украинские воины отразили 8 атак захватнической армии.
В других направлениях фронта враг активных боевых действий не проводил.
Что известно о потерях армии РФ
личного состава — около 835 тыс 940 (+1 тыс 270) человек,
танков — 9 тыс 890 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 20 тыс 614 (+17) ед,
артиллерийских сист — 22 тыс 412 (+17) ед,
РСЗО — 1 тыс 264 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 510 (+54),
крылатые ракеты — 3 тыс 54 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 451 (+85) ед,
специальная техника / special equipment — 3 тыс 725 (+4)
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