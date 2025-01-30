ВСУ ликвидировали еще 1270 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 1270 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 158 боестолкновений. Украинскими военными были ликвидированы еще 1270 захватчиков из преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали 1270 солдат РФ по результатам 158 боевых столкновений на фронте.
  • Российские оккупанты проводили безуспешные атаки на различных направлениях, не достигнув желаемых результатов.
  • Потери армии РФ включают около 835 тыс. 940 человек личного состава, а также значительное количество техники и вооружения.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия украинских вооруженных сил нанесли серьезный удар, поразив десять районов сосредоточения техники врага.

Что происходит на фронте

На Харьковщине российские кафиры безуспешно пытались продвинуться в районе Казачьей Лопани.

В направлении Купянска враг 10 раз безуспешно атаковал вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 26 раз безуспешно атаковала оборонные позиции ВСУ в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.

В направлении Северска с начала суток российские оккупанты уже 6 раз безуспешно пытались потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского. Пока еще продолжаются 2 боеприкосновения.

В направлении Краматорска украинскими военными отражены 10 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецкого оккупанты из армии РФ 15 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Крымского и Торецкого.

В направлении Покровска в течение суток преступная армия РФ 72 раза атаковала позиции ВСУ вблизи Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Возрождения, Зверевого, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Дачного и Улакли.

Захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новотщеватое.

На Курщине украинские воины отразили 8 атак захватнической армии.

В других направлениях фронта враг активных боевых действий не проводил.

Что известно о потерях армии РФ

  • личного состава — около 835 тыс 940 (+1 тыс 270) человек,

  • танков — 9 тыс 890 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 614 (+17) ед,

  • артиллерийских сист — 22 тыс 412 (+17) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 264 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 510 (+54),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 54 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 451 (+85) ед,

  • специальная техника / special equipment — 3 тыс 725 (+4)

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков, добавляют в Генштабе.

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