По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 158 боестолкновений. Украинскими военными были ликвидированы еще 1270 захватчиков из преступной армии РФ.

Что происходит на фронте

На Харьковщине российские кафиры безуспешно пытались продвинуться в районе Казачьей Лопани.

В направлении Купянска враг 10 раз безуспешно атаковал вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 26 раз безуспешно атаковала оборонные позиции ВСУ в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.

В направлении Северска с начала суток российские оккупанты уже 6 раз безуспешно пытались потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского. Пока еще продолжаются 2 боеприкосновения.

В направлении Краматорска украинскими военными отражены 10 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецкого оккупанты из армии РФ 15 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Крымского и Торецкого.

В направлении Покровска в течение суток преступная армия РФ 72 раза атаковала позиции ВСУ вблизи Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Возрождения, Зверевого, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Дачного и Улакли.

Захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новотщеватое.

На Курщине украинские воины отразили 8 атак захватнической армии.

В других направлениях фронта враг активных боевых действий не проводил.

Что известно о потерях армии РФ

личного состава — около 835 тыс 940 (+1 тыс 270) человек,

танков — 9 тыс 890 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 20 тыс 614 (+17) ед,

артиллерийских сист — 22 тыс 412 (+17) ед,

РСЗО — 1 тыс 264 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 510 (+54),

крылатые ракеты — 3 тыс 54 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 451 (+85) ед,

специальная техника / special equipment — 3 тыс 725 (+4)