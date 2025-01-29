У ЦПД развенчали новый российский фейк про ВСУ

Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных: якобы украинских бойцов везут на боевое задание в наручниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Везут на задание в наручниках — ЦПД развенчал российский фейк

Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание, говорится в сообщении.

На самом деле, по данным ЦПИ, на видео — российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным российским акцентом.

Впервые видео опубликовал российский Telegram-канал, освещающий проблемы ВС РФ на фронте. Впоследствии его подхватили российские пропагандисты и создали фейк о том, как будто бы нарушают права украинских военных. Поделиться

При этом украинцев просят доверять только верифицированным источникам информации.

У ЦПД развенчали очередной российский фейк

Как сообщили в ЦПИ, россияне распространяют дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области.

По словам пропагандистов, эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.