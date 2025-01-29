У ЦПД развенчали новый российский фейк про ВСУ

Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных: якобы украинских бойцов везут на боевое задание в наручниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты придумали фейк о том, что украинских военных везут на боевое задание в наручниках, но на самом деле на видео показаны российские военные.
- ЦПД разоблачает распространение дезинформации о Вооруженных силах Украины и подчеркивает важность доверия только проверенным источникам информации.
- Центр противодействия дезинформации призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на провокации информационной войны.
Везут на задание в наручниках — ЦПД развенчал российский фейк
Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание, говорится в сообщении.
На самом деле, по данным ЦПИ, на видео — российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным российским акцентом.
При этом украинцев просят доверять только верифицированным источникам информации.
У ЦПД развенчали очередной российский фейк
Как сообщили в ЦПИ, россияне распространяют дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области.
По словам пропагандистов, эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.
Эта информация является откровенным фейком, подчеркнули в Центре.
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