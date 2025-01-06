У ЦПД развенчали российский фейк об атаке Украины на ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк об атаке Украины на ЗАЭС

ЦПД
ЗАЭС
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Российская пропаганда распространила манипулятивное обвинение в адрес Украины в якобы атаке беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны был опровергнут очередным фейком РФ.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяла манипулятивные обвинения о якобы атаке на ЗАЭС Украины через беспилотники.
  • ЦПД опроверг очередной фейк РФ о предполагаемой атаке на атомную электростанцию.
  • Реальной угрозой для ядерной безопасности на Украине являются действия российских захватчиков, нарушающих принципы безопасности.

У ЦПД развенчали российский фейк по атаке Украины на ЗАЭС

Так, ранее в Министерстве обороны РФ в очередной раз заявили о якобы атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на атомную электростанцию.

Подобными заявлениями Кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину, — отметили в ЦПИ и акцентировали, что подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и запугивания техногенной катастрофой.

Скрины российских пропагандистских изданий

Единственным реальным фактором ядерной угрозы на территории Украины есть российские оккупационные войска.

Оккупация ЗАЭС Россией: что известно

ЗАЭС была временно захвачена русскими войсками 4 марта 2022 года. За это время захватчики не раз нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, минуя территорию станции, не допуская к работе квалифицированный персонал и перебивая линии питания АЭС от энергосистемы Украины.

С сентября 2022 года на станции постоянно находится миссия МАГАТЭ, однако россияне не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам ЗАЭС.

6 января присутствовавшие на территории Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ зафиксировали два громких взрыва вблизи станции на фоне сообщений об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр ЗАЭС.

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