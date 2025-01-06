У ЦПД розвінчали російський фейк про атаку України на ЗАЕС

Російська пропаганда поширила маніпулятивне обвинувачення на адресу України у нібито атаці безпілотників на Запорізьку атомну електростанцію. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спроствали черговий фейк РФ.

У ЦПД розвінчали російський фейк щодо атаки України на ЗАЕС

Так, раніше у Міністерстві оборони РФ вкотре заявили про нібито атаку українських безпілотних літальних апаратів на атомну електростанцію.

Подібними заявами Кремль намагається перекласти відповідальність за всі безпекові ризики через окупацію ЗАЕС російськими військовими на Україну, — зауважили в ЦПД та акцентували, що подібні обвинувачення є частиною російського ядерного шантажу та залякування техногенною катастрофою.

Скрини російських пропагандистських видань

Єдиним реальним фактором ядерної загрози на території України є російські окупаційні війська.

Окупація ЗАЕС Росією: що відомо

ЗАЕС була тимчасово захоплена російськими військами 4 березня 2022 року. За цей час загарбники неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

З вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС. Поширити

6 січня присутні на території Запорізької АЕС співробітники МАГАТЕ зафіксували два гучні вибухи поблизу станції на тлі повідомлень про атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС.