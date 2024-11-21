ЗАЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту через обстріли РФ

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту 21 листопада. Це сталося через обстріли російської армії.

Яка ситуація наразі на ЗАЕС

Як повідомили в Міненерго, через ворожий обстріл було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція підтримує зв’язок із українською енергосистемою лише через одну лінію електропередач.

У разі відключення останньої лінії електропередач станція може знову опинитися в стані повного блекауту. Це вже друга загроза блекауту на ЗАЕС за тиждень, спричинена російськими обстрілами.

Сьогодні у Відні пройде засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Ми наполягаємо на терміновому виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Це єдиний спосіб гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Поширити

У Міністерстві енергетики зазначили, що відновлення повноцінного живлення станції розпочнеться, як тільки це стане можливим з огляду на безпекову ситуацію.

Армія РФ влаштувала пожежу на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.