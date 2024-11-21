ЗАЭС второй раз через неделю оказалась на грани блекаута из-за обстрелов РФ

Запорожская АЭС вторично через неделю оказалась на грани блекаута 21 ноября. Это произошло из-за обстрелов русской армии.

Какая ситуация сейчас на ЗАЭС

Как сообщили в Минэнерго, из-за вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Пока станция поддерживает связь с украинской энергосистемой только через одну линию электропередач.

В случае отключения последней линии электропередачи станция может вновь оказаться в состоянии полного блекаута. Это уже вторая угроза блекаута на ЗАЭС через неделю, вызванная российскими обстрелами.

Сегодня в Вене пройдет заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Мы настаиваем на срочном исполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Это единственный способ обеспечить безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС, — заявил министр энергетики Герман Галущенко. Поделиться

В Министерстве энергетики отметили, что возобновление полноценного питания станции начнется, как только это станет возможным с учетом ситуации безопасности.

Армия РФ устроила пожар на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

18 августа представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.