В ЦПИ опровергли фейк по вводу графиков отключения газа в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В ЦПИ опровергли фейк по вводу графиков отключения газа в Украине

ЦПД
В ЦПИ опровергли фейк по вводу графиков отключения газа в Украине
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В сети распространяются фейковые сообщения о введении графиков отключения газа, связанных с якобы прекращением транзита российского газа через Украину.

Главные тезисы

  • Фейковые сообщения о введении графиков отключения газа в Украине распространяются в сети через Telegram-каналы, но ЦПИ утверждают, что это не соответствует действительности.
  • Соглашение о взаимодействии между Оператором ГТС Украины и Газпромом для транзита газа завершилось 1 января, однако это не связано с введением графиков отключения газа.
  • Оператор ГТС готов к новым условиям и обеспечил инфраструктуру для надежного газоснабжения украинских потребителей при любых обстоятельствах.
  • Прекращение транзита российского газа через Украину не связано с введением распространяющихся в сети графиков отключения газа.

Украинцев предостерегают не верить в фейки по отключению газа

Фейк распространяется в Telegram-каналах с помощью скриншота несуществующей статьи из одного из украинских изданий. Для просмотра вымышленного "графика" пользователей перенаправляют в Telegram-бот.

Информация о графиках отключения газа, связанных с прекращением транзита российского газа, не соответствует действительности, подчеркнули в ЦПИ.

В Центре также отметили, что подобные сообщения являются примером манипуляций, которые используют дезинформационные заголовки и фейковые материалы для привлечения большего числа читателей.

Транзит российского газа по территории Украины остановлен

Как сообщает Оператор ГТС Украины, в 07:00 1 января подошло к концу Соглашение о взаимодействии между ООО «Оператор ГТС Украины» и ПАО «Газпром» для Физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

Еще в декабре 2024 года официальный Киев предупредил, что планирует прекратить транспортировку природного газа с точки входа «Суджа» на восточную границу Украины до точек выхода на западной и южной границах.

После этого оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Оператор ГТС Украины заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей. Коллектив компании готов к работе в новых условиях, подчеркнул он.

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